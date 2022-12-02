На Видземском шоссе стали работать электронные дорожные знаки

Электронные дорожные знаки расположены на главной государственной автомагистрали Рига-Сигулда-Вецлайцене на участке с 14,7 по 191,5 км.

Дорожные знаки были установлены в рамках проекта SMART E263/E77, который LVC реализует совместно с Департаментом транспорта Эстонии.

Всего на Видземском шоссе в Латвии установлено четыре новых камеры наблюдения за состоянием дороги, на 22 объектах установлены новые электронные дорожные знаки, один объект перемещен и модернизирован, а в двух местах установлены новые дорожные метеорологические станции. Все установленные дорожные знаки подключены к системе управления дорожным движением Информационного центра сообщения.

По данным LVC, в рамках проекта в Эстонии электронными дорожными знаками снабжен участок от Таллинна до Тарту. И в Латвии, и в Эстонии участки, оборудованные электронными дорожными знаками, имеют высокую интенсивность движения. Они соединяют восточные регионы Европы с портами вблизи Таллинна и Риги.

Срок реализации проекта - с 1 июня 2020 года по 30 ноября 2022 года. Его общие затраты составляют 2,6 млн евро, в том числе доля латвийского партнера составляет 1,26 млн евро, из которых 8% софинансируются из средств Европейского фонда регионального развития.