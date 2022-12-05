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🥥 Картофельная запеканка с кокосовым молоком и сырной "шапкой"

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова Jānis Škapars
🥥 Картофельная запеканка с кокосовым молоком и сырной "шапкой"
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Картофельная запеканка с кокосовым молоком и розмарином
Картофельная запеканка с кокосовым молоком и розмарином Фото: Jānis Škapars/TVNET

Думая о праздничном блюде, мы часто планируем, какое жаркое или соус приготовить, но забываем подумать о том, что подадим на стол к основному блюду. Обычно мы обходимся отварным картофелем, рисом или тушеными овощами, но в этот раз рекомендуем попробовать что-то новенькое - исключительно вкусную сливочно-сырную картофельную запеканку, в которой сочетаются французская и восточная кухня.

Это блюдо станет отличным гарниром как к мясу, так и к рыбе. Его также можно подать как полноценное второе блюдо, дополнив свежим овощным салатом.

В новом выпуске шоу "Знаменитости на углях" это блюдо готовила джазовая певица Эвилена Протектор

Для блюда необходимо:

  • 10 средних картофелин
  • 1 банка кокосового молока
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1/2 ч. л. цедры лайма
  • соль (по вкусу)
  • перец Santa Maria Tellichery (по вкусу)
  • 200 г сыра
  • розмарин
Santa Maria
Santa Maria Фото: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление: 

Разогрейте духовку до 200 градусов.

духовка Franke
духовка Franke Фото: Jānis Škapars/TVNET

Очистите и мелко нарежьте чеснок.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Картофель нарежьте очень тонкими ломтиками – удобнее всего это будет сделать с помощью кухонного комбайна.

Фото: Jānis Škapars/TVNET
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Выложите картофель в форму, добавьте цедру лайма, чеснок, соль - все перемешайте и слегка расправьте руками, чтобы картофель не прижимался к форме, а между ломтиками оставались воздушные "карманы".

Картофель в форме
Картофель в форме Фото: Jānis Škapars/TVNET

Залейте все кокосовым молоком, накройте фольгой и поставьте в духовку на 25 минут.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Затем посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Перед подачей украсьте блюдо веточками розмарина. Приятного аппетита!

Галерея: Эвилена Протектор в шоу "Знаменитости на углях"

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