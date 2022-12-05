Думая о праздничном блюде, мы часто планируем, какое жаркое или соус приготовить, но забываем подумать о том, что подадим на стол к основному блюду. Обычно мы обходимся отварным картофелем, рисом или тушеными овощами, но в этот раз рекомендуем попробовать что-то новенькое - исключительно вкусную сливочно-сырную картофельную запеканку, в которой сочетаются французская и восточная кухня.
🥥 Картофельная запеканка с кокосовым молоком и сырной "шапкой"
Это блюдо станет отличным гарниром как к мясу, так и к рыбе. Его также можно подать как полноценное второе блюдо, дополнив свежим овощным салатом.
В новом выпуске шоу "Знаменитости на углях" это блюдо готовила джазовая певица Эвилена Протектор.
Для блюда необходимо:
- 10 средних картофелин
- 1 банка кокосового молока
- 5 зубчиков чеснока
- 1/2 ч. л. цедры лайма
- соль (по вкусу)
- перец Santa Maria Tellichery (по вкусу)
- 200 г сыра
- розмарин
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Очистите и мелко нарежьте чеснок.
Картофель нарежьте очень тонкими ломтиками – удобнее всего это будет сделать с помощью кухонного комбайна.
Выложите картофель в форму, добавьте цедру лайма, чеснок, соль - все перемешайте и слегка расправьте руками, чтобы картофель не прижимался к форме, а между ломтиками оставались воздушные "карманы".
Залейте все кокосовым молоком, накройте фольгой и поставьте в духовку на 25 минут.
Затем посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
Перед подачей украсьте блюдо веточками розмарина. Приятного аппетита!
Галерея: Эвилена Протектор в шоу "Знаменитости на углях"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!