🥥 Картофельная запеканка с кокосовым молоком и сырной "шапкой"

Это блюдо станет отличным гарниром как к мясу, так и к рыбе. Его также можно подать как полноценное второе блюдо, дополнив свежим овощным салатом.

В новом выпуске шоу "Знаменитости на углях" это блюдо готовила джазовая певица Эвилена Протектор.

Для блюда необходимо: 10 средних картофелин

1 банка кокосового молока

5 зубчиков чеснока

1/2 ч. л. цедры лайма

соль (по вкусу)

перец Santa Maria Tellichery (по вкусу)

200 г сыра

розмарин

Santa Maria Фото: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

духовка Franke Фото: Jānis Škapars/TVNET

Очистите и мелко нарежьте чеснок.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Картофель нарежьте очень тонкими ломтиками – удобнее всего это будет сделать с помощью кухонного комбайна.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Выложите картофель в форму, добавьте цедру лайма, чеснок, соль - все перемешайте и слегка расправьте руками, чтобы картофель не прижимался к форме, а между ломтиками оставались воздушные "карманы".

Картофель в форме Фото: Jānis Škapars/TVNET

Залейте все кокосовым молоком, накройте фольгой и поставьте в духовку на 25 минут.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Затем посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Перед подачей украсьте блюдо веточками розмарина. Приятного аппетита!

Галерея: Эвилена Протектор в шоу "Знаменитости на углях"