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В России упал истребитель МиГ-31

rus.tvnet.lv
В России упал истребитель МиГ-31
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Упавший самолет "МиГ-31"
Упавший самолет "МиГ-31" Фото: AP/Scanpix

На Приморском крае России упал реактивный истребитель МиГ-31, сообщают новостные агентства, ссылаясь на чрезвычайные службы.

Информацию подтвердило Министерство обороны России. Сообщается, что летчики катапультировались.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказано в сообщении.

Причиной аварии называется техническое повреждение. О погибших или пострадавших не сообщается.

В середине октября небоевые потери российской военной авиации, по сообщениям СМИ, составили как минимум десять самолетов.

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