В России упал истребитель МиГ-31

Информацию подтвердило Министерство обороны России. Сообщается, что летчики катапультировались.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказано в сообщении.

Причиной аварии называется техническое повреждение. О погибших или пострадавших не сообщается.

В середине октября небоевые потери российской военной авиации, по сообщениям СМИ, составили как минимум десять самолетов.