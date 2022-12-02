На Приморском крае России упал реактивный истребитель МиГ-31, сообщают новостные агентства, ссылаясь на чрезвычайные службы.
В России упал истребитель МиГ-31
В России упал истребитель МиГ-31
Информацию подтвердило Министерство обороны России. Сообщается, что летчики катапультировались.
"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказано в сообщении.
Причиной аварии называется техническое повреждение. О погибших или пострадавших не сообщается.
В середине октября небоевые потери российской военной авиации, по сообщениям СМИ, составили как минимум десять самолетов.
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