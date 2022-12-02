Призывают жертвовать теплые вещи беженцам из Украины

В Латвии убежище от войны ищут более 35 000 украинских беженцев. Это люди, которые пытаются выжить в Латвии и с надеждой ждут момента, когда можно будет вернуться на свободную родину, в Украину. Большая часть этих людей является посетителями благотворительных складов, потому что вся их жизнь осталась в Украине.

Сейчас склады, где семьи беженцев ищут помощь, пусты. Представители благотворительного склада указывают, что особо не хватает зимней одежды, которая необходима, и нуждающимся людям Латвии, и беженцам из Украины. Семьи беженцев Украины являются большой аудиторией, которая пополнила полк клиентов благотворительных складов.

В связи с этим Ziedot.lv приглашает всех пересмотреть свои шкафы и расстаться с нелюбимой, забытой или ставшейся маленькой одеждой, которая может быть использована повторно. Для беженцев эти вещи будут очень полезными и ценными.

Школы, детские сады, предприятия приглашаются организовать "Дни теплых одежды" в своих учреждениях. Ziedot.lv предлагает особые мешки для сбора вещей, которые можно разместить в своих помещениях, чтобы работники и школьники заполняли их одеждой, которые будут переданы на благотворительные склады.

Также у каждого будет возможность пожертвовать одежду в рамках "Дней теплой одежды" и в торговых центрах Spice, Akropole Rīga и в других.

Возможность сдать теплую одежду есть также на благотворительных складах в Риге: Ziedot.lv - на ул. Селпилс, 2c, "Помощь святого Иоанна" - Ганибу дамбис 17a k3, а также на складах в регионах.