Работа над коалиционным договором может быть завершена к середине декабря

Как сообщил агентству LETA представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс, в настоящее время планируется, что президент Эгил Левитс может провозгласить закон об устройстве Кабинета министров и закон об устройстве государственного управления 13 декабря. Партнеры по коалиции планируют, что сразу после этого, 14 декабря, в Сейме могло бы состояться голосование по составу правительства.

Поэтому еще есть время для обсуждения коалиционного договора. "На следующей неделе - декларация, а затем мы перейдем к другим вопросам", - сказал Ашераденс.

По его словам, договор будет "классическим и апробированным". Дискуссии возможны только по вопросам, по которым коалиционные партии имеют право голосовать отдельно или придерживаться своей позиции. Например, для Национального объединения это, как правило, вопросы, связанные с гражданством. В свою очередь "Новое Единство" хочет сохранить за собой право самостоятельно голосовать по вопросам, связанным с ратификацией Стамбульской конвенции и закону о гражданских союзах, сказал Ашераденс.

Переговоры о формировании нового правительства проводит лидер победившего на выборах "Нового Единства", действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш. Планируется, что в правящую коалицию войдут "Новое Единство", "Объединённый список" и Национальное объединение, у которых в Сейме 54 голоса.