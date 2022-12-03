Против ЧВК "Вагнер" могут ввести новые санкции. Но не из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что ЧВК "Вагнер" внесена в этот список за причастность к нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике, где непрекращающееся кровопролитие имеет религиозные мотивы.

Куба и Никарагуа уже находятся под санкциями США, но добавление их в список может означать новые санкции.

Блинкен оставил в черном списке нарушителей религиозной свободы также все страны, которые уже были в нем в прошлом году, - Эритрею, Иран, Россию, Китай, Мьянму, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Северную Корею.

Авторитарный президент Никарагуа Даниэль Ортега осуществлял репрессии против католической церкви, обвинив ее в поддержке антиправительственных протестов 2018 года.

В отчете по Кубе Госдеп США отметил насилие и аресты кубинских религиозных деятелей за участие в публичных протестах, а также ограничения деятельности непризнанных протестантских церквей.