Россия хочет любой ценой оккупировать восточноукраинский город Бахмут, вкладывая в выполнение этой задачи несоразмерное количество сил и средств, говорится в последнем отчете британской военной разведки о ситуации на украинских фронтах.
Разведка: Россия пытается взять Бахмут несоразмерными силами. Зачем?
Вдоль 15-километровой линии фронта в районе города Бахмут в Донецкой области с целью захвата города по-прежнему сосредоточена значительная часть российских сухопутных войск и огневых средств.
Судя по всему, Россия планирует окружить город, постепенно продвигаясь к северу и югу от него. В последние дни российские войска немного продвинулись южнее и сейчас пытаются закрепиться на отдельных плацдармах.
В начале августа приоритетом российского командования стало наступление на Бахмут. Захват города не имел бы большого оперативного значения, но потенциально позволил бы России угрожать крупнейшим городам по соседству - Краматорску и Славянску.
Бахмутское наступление обходится России непропорционально дорого по сравнению с его потенциальными выгодами. Судя по всему, взятие города имеет для российского руководства преимущественно символическое и политическое значение, заключает спецслужба.
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