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Эстония купит системы Himars за 200 млн. долларов

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Эстония купит системы Himars за 200 млн. долларов
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Системы ПВО
Системы ПВО Фото: Senior Airman Beaux Hebert

Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Валдемар Саар подписал соглашение о закупке реактивных систем залпового огня Himars с американским агентством по оборонному сотрудничеству (DSCA).

Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, что делает его крупнейшим проектом по закупке оружия в истории Эстонии. Производителем комплекса вооружения является Lockheed Martin, а первые поставки состоятся в 2024 году.

"Для достижения оборонных целей Эстонии мы ежедневно работаем над обновлением вооружения и боеприпасов наших cил обороны", - сказал Саар.

Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Контракт также включает обучение, логистику и техническое обслуживание. В комплект входят ракеты с разной дальностью - от 70 до 300 километров.

"Himars - это новый важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии. Он дает возможность решительно воздействовать на противника еще до контакта с нашими пехотными подразделениями. Это стандартная система в НАТО, обеспечивающая сотрудничество с другими союзниками по альянсу. Himars хорошо вписывается в общую сеть совместной огневой поддержки НАТО", - сказал представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

В ноябре Государственный департамент США одобрил продажу Himars и ракет Литве примерно на 495 миллионов долларов. В октябре министр обороны Литвы объявил, что Литва планирует закупить в США восемь систем HIMARS и получит их в 2025 или 2026 году.

Латвия планирует закупить шесть систем Himars в США до 2025 года, но количество закупаемых систем может быть увеличено в будущем, подтвердил LETA в октябре министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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