Макрон: необходимо подумать о гарантиях безопасности для России

По его словам, сейчас в Украине "на карту поставлены принципы Устава ООН, а именно территориальная целостность и национальный суверенитет". Об этом сообщает "Медуза".

Кроме того, он заявил, что в будущем надо дать России гарантии безопасности. "Эта будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол [переговоров]", - сказал президент Франции.

Напомним, что ранее Макрон заявил, что Россию "нельзя унижать, чтобы, когда бои прекратятся, можно было найти выход из ситуации дипломатическим путем".

Высказывания президента Франции прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Потому как Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизни", - написал он в Twitter.

