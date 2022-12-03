Видео ⟩ Компания отказывается обеспечивать теплом села Смилтенского края

Сейчас котельные в трех небольших селах находятся в ведении муниципалитета. Изыскиваются средства для выкупа котельных и обеспечения теплом.

В муниципалитете признали, что поселки находится на грани чрезвычайной ситуации.

"В принципе, нужно было понять, как все это сделать за две недели. Найти сотрудников, готовых учиться и брать на себя все это», - объясняет глава муниципалитета волости Палсманес Тигна Подниеце.

Компания разрешила муниципалитету эксплуатировать новые печи. В начале октября зажгли старые дровяные печи.

В этом сезоне Латвийская ассоциация предприятий теплоснабжения не слышала об аналогичных случаях, как между Смилтенским краем и компанией EcoHeat.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)