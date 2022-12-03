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Видео ⟩ Компания отказывается обеспечивать теплом села Смилтенского края

rus.tvnet.lv
Компания отказывается обеспечивать теплом села Смилтенского края
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Фото: Photo Oz/Shutterstock

Незадолго до начала отопительного сезона в трех селах Смилтенского края коммерсант, установивший котельные на щепе, понял, что не сможет продолжать работу, и отказался обеспечивать отопление, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

Сейчас котельные в трех небольших селах находятся в ведении муниципалитета. Изыскиваются средства для выкупа котельных и обеспечения теплом.

В муниципалитете признали, что поселки находится на грани чрезвычайной ситуации.

"В принципе, нужно было понять, как все это сделать за две недели. Найти сотрудников, готовых учиться и брать на себя все это», - объясняет глава муниципалитета волости Палсманес Тигна Подниеце. 

Компания разрешила муниципалитету эксплуатировать новые печи. В начале октября зажгли старые дровяные печи.

В этом сезоне Латвийская ассоциация предприятий теплоснабжения не слышала об аналогичных случаях, как между Смилтенским краем и компанией EcoHeat.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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