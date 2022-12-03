Видео ⟩ США представили новейший стратегический бомбардировщик В-21

Конкретные подробности о бомбардировщике держатся в секрете, но, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, при его производстве использовались самые последние достижения в области военных технологий.

Видео: стратегический бомбардировщик США В-21

The new strategic bomber B-21 was presented in the USA, which is declared "the first aircraft of the 6th generation" - and its glorious! 🇺🇸 pic.twitter.com/GcIRYlDC5E — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) December 3, 2022

"Даже самые совершенные системы ПВО не смогут обнаружить B-21 в небе", - сказал министр обороны США.

Один такой бомбардировщик последнего поколения стоит около 700 миллионов долларов США.

Шесть таких бомбардировщиков в настоящее время находятся в производстве, но в будущем США планируют закупить не менее 100 бомбардировщиков B-21.