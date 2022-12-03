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Видео ⟩ США представили новейший стратегический бомбардировщик В-21

rus.tvnet.lv
США представили новейший стратегический бомбардировщик В-21
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Современный самолет B-21
Современный самолет B-21 Фото: Reuters/ScanPix

В субботу, 3 декабря, ВВС США представили свой новый стратегический бомбардировщик В-21. Он может нести как обычное, так и ядерное оружие, сообщает BBC.

Конкретные подробности о бомбардировщике держатся в секрете, но, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, при его производстве использовались самые последние достижения в области военных технологий.

Видео: стратегический бомбардировщик США В-21

"Даже самые совершенные системы ПВО не смогут обнаружить B-21 в небе", - сказал министр обороны США.

Один такой бомбардировщик последнего поколения стоит около 700 миллионов долларов США.

Шесть таких бомбардировщиков в настоящее время находятся в производстве, но в будущем США планируют закупить не менее 100 бомбардировщиков B-21.

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