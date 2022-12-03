Видео ⟩ Российские войска бросили в Херсоне редкую военную технику

По данным украинских СМИ, это машина управления огнем артиллерии 1Б119 "Реостат".

"Реостат" входит в состав комплекса автоматизированных блоков управления огнем самоходных артиллерийских установок. Его основное назначение - разведка и управление огнем самоходной артиллерии, в частности артиллерийских установок 2С9 "Нона", 2С23 "Нона-СВК" и 2С31 "Вена".

По имеющейся в открытом доступе информации, российская армия уже потеряла больше десяти таких машин с начала войны.

"Реостат" обычно используется по прямому назначению в артиллерийских частях армии России.

Украинские силы планируют восстановить эту технику и использовать ее в своих интересах.

Как сообщают украинские СМИ, это не самая новая техника, так как первые экземпляры "Реостата" были созданы еще 40 лет назад. Во времена Советского союза было изготовлено всего 60 таких машин.

Эта машина создана на базе советского многоцелевого гусеничного бронетранспортера БТР-Д. Он имеет сварной корпус из алюминиевого сплава, вооруженный противопульной и противоосколочной броней.

В нем есть люки, через которые расстреливают противника. Как и БТР-Д, эта машина может плавать со скоростью 10 километров в час.

По шоссе этот восьмитонный автомобиль может двигаться со скоростью 60 километров в час и проезжать без дозаправки до 500 километров.

Экипаж машины состоит из четырех-шести человек.

Для управления огнем "Реостат" оснащается танковым навигационным оборудованием, разведывательной радиолокационной станцией, артиллерийским компасом, лазерным артиллерийским дальномером, прибором ночного видения, топопривязкой, средствами связи и другими дополнительными вещами.