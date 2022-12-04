Бастующий остров. Как брексит, Путин и собственное правительство загоняют Британию в 1970-е

Виной тому не только текущие энергетический и инфляционный кризисы в мире, которые усугубила агрессия России против Украины, но и целая череда ошибок британских властей, исправить которые в ближайшее время будет очень трудно, говорят экономисты.

А значит, и забастовки - надолго.

Так кто бастует и почему? И есть ли свет в конце туннеля?

Кто бастует

Кое-кто уже добился своего, другие только собираются с мыслями.

Адвокаты - государственные защитники и обвинители - взбунтовались в июне и к октябрю выбили повышение на 15%. Водителям автобусов в северном Лондоне удалось добиться прибавки в 11%, в Кенте - 14%. Мусорщики в прибрежном Истборне после стачки получают на 11% больше, машинисты в Шотландии - на 5%, связисты ВТ - на 16%, а наземный персонал BA в аэропорту Хитроу одной угрозой прекратить работу добился повышения выплат на 13%.

Премьера забастовок мусорщиков состоялась в августе в Эдинбурге. Запах трудовых споров не понравился никому Фото: Getty Images

И это лишь начало. Только на этой неделе бастуют 70 тысяч преподавателей университетов и 115 тысяч почтальонов. Вот неполный список тех, кто готовится идти до конца в спорах с работодателями.

Медперсонал

Медсестры планируют на декабрь крупнейшую забастовку в истории государственной системы здравоохранения NHS - 15 и 20 декабря. Они требуют повышения зарплаты на 19%. К ним собираются присоединиться английские доктора, недовольные повышением оклада всего на 2%, а также 350 тысяч медработников и 18 тысяч водителей "скорой".

Учителя и преподаватели