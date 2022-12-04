Критик Кадырова Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь в Швеции

После этого, в ту же ночь, Абдурахманов уехал из Чечни вместе с семьей. В Европе он стал популярным оппозиционным блогером. Сейчас на его блог в YouTube подписаны почти полмиллиона человек, а последний ролик в нем был опубликован три недели назад.

Ролики Абдурахманова набирают миллионы просмотров, а сам он получил известность за счет того, что открыто критикует Кадырова и чеченские власти.

Абдурахманов проводил совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

После одного из таких эфиров спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.

В 2019 году Русская служба Би-би-си провела с Тумсо один день и поговорила о непростой истории Чечни в составе России, будущем региона и вражде блогера с руководством республики.

Преследования чеченских оппозиционеров в Европе

На Абдурахманова уже совершалось покушение: в феврале 2020 года на него напал с молотком мужчина, прокравшийся в его квартиру. Блогер обратил внимание, что нападение произошло в день рождения Даудова, ранее объявившего ему кровную месть.

В январе 2021 года суд в Швеции приговорил двух человек к десяти и восьми годам заключения по делу о покушении на убийство Абдурахманова.

В июле 2020 года в Вене был застрелен чеченец Мамихан Умаров, другой чеченский оппозиционный блогер и критик Кадырова. В августе 2021 года суд в Австрии приговорил выходца из Чечни Сарали Ахтаева к пожизненному заключению по делу об убийстве Умарова.

Ранее, летом 2019 года, в центре Берлина был убит чеченец Зелимхан Хангошвили, чеченский полевой командир, участвовавший во Второй чеченской войне. Нападавшего удалось задержать, и полиция Берлина практически сразу заявил о заказном характере убийства.