Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в субботу, 3 декабря, передает CNN.
Песков: Путин посетит аннексированные территории Украины "в определенное время"
Песков заявляет, что Путин обязательно посетит территории на востоке Украины "в определенное время", потому что "это часть территории России", сообщает российское информационное агентство ТАСС.
В сентябре Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей Украины "независимыми территориями". В этих указах он ссылался на "волеизъявление народа", а также на "принципы и нормы международного права".
Еще в феврале глава России признал "независимость" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
С 23 по 27 сентября Москва провела так называемые "референдумы" о присоединении к России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Эти псевдореферендумы были широко осуждены международным сообществом. Европейские страны и США назвали их "вымыслом" и заявили, что не признают их.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Совету Безопасности ООН 29 ноября заявил, что если Россия попытается аннексировать их на основе псевдореферендумов, это будет означать конец переговорам с Москвой.
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