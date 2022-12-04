В Сунтажи у школы-интерната произошло трагическое ДТП

В Сунтажи возле школы-интерната водитель автомобиля Subaru Outback наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Всего в субботу зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. Из них в шести случаях пострадали шесть человек, один погиб. Больше всего пострадавших было в Риге. Всего в полиции вчера было составлено 468 протоколов о нарушении правил дорожного движения.