В субботу, 3 декабря, в дорожно-транспортном происшествии в Сунтажи погиб человек, сообщила Государственная полиция.
В Сунтажи у школы-интерната произошло трагическое ДТП
В Сунтажи у школы-интерната произошло трагическое ДТП
Трагическая авария произошла в 20:16 в Огрском крае, на дороге Инциемс - Сигулда - Кегумс.
В Сунтажи возле школы-интерната водитель автомобиля Subaru Outback наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
По предварительной информации, мужчина двигался по проезжей части без светоотражающих элементов.
В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Всего в субботу зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. Из них в шести случаях пострадали шесть человек, один погиб. Больше всего пострадавших было в Риге. Всего в полиции вчера было составлено 468 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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