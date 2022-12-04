Вс, 4.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Сунтажи у школы-интерната произошло трагическое ДТП

rus.tvnet.lv/LETA
В Сунтажи у школы-интерната произошло трагическое ДТП
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В субботу, 3 декабря, в дорожно-транспортном происшествии в Сунтажи погиб человек, сообщила Государственная полиция.

Трагическая авария произошла в 20:16 в Огрском крае, на дороге Инциемс - Сигулда - Кегумс.

В Сунтажи возле школы-интерната водитель автомобиля Subaru Outback наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

По предварительной информации, мужчина двигался по проезжей части без светоотражающих элементов.

В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Всего в субботу зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий. Из них в шести случаях пострадали шесть человек, один погиб. Больше всего пострадавших было в Риге. Всего в полиции вчера было составлено 468 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх