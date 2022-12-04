Власти Ирана расформировали полицию нравов. Но митингующие не спешат радоваться

"Полиция нравов расформирована, а судебная власть продолжит заниматься этим социальным вызовом", - цитирует генпрокурора газета Shargh. Более подробная информация об исполнении решения не разглашается.

Реакция критиков иранского режима на это заявление была сдержанной.

Проблема не в полиции нравов, а в требовании обязательного ношения хиджаба, написал в Twitter иранский активист, подчеркнув, что женщины должны иметь право свободно передвигаться без хиджаба.

По оценкам наблюдателей, роспуск полиции нравов не означает отмены требования обязательного ношения хиджаба, но является важным шагом для женского протестного движения в Иране.

Что происходит?

В Иране уже более двух месяцев продолжаются протесты, которые начались после гибели в заключении полиции нравов 22-летней Махсы Амини. Это случилось 16 сентября.

Жительница Ирана курдской национальности Амини была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Звучала информация, что девушку арестовали за то, что были видны ее волосы. Другие задержанные вместе с Амини рассказали, что "полиция нравов" жестоко избила девушку. Протесты быстро переросли в демонстрации недовольства ситуацией в стране и 83-летним верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.