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NASA: на оккупированных территориях Украины Россия собрала 5,8 млн тонн пшеницы

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NASA: на оккупированных территориях Украины Россия собрала 5,8 млн тонн пшеницы
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Пшеница. Иллюстративное фото
Пшеница. Иллюстративное фото Фото: Getty Images

По оценкам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), в этом году Россия на оккупированных территориях Украины собрала 5,8 млн тонн пшеницы.

Согласно данным Программы НАСА по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, на территории, "неподконтрольной Украине", было собрано пшеницы на сумму около 1 миллиарда долларов (950 миллионов евро).

NASA Harvest вместе с партнерскими учреждениями использовала спутниковые данные и моделирование.

Всего в этом году на территории Украины было собрано 26,6 млн тонн пшеницы, что намного больше, чем предполагалось ранее, сообщают ученые, участвующие в исследовательском проекте.

Хотя это меньше рекордного урожая Украины в 33 млн тонн в прошлом году, урожай этого года близок к среднему пятилетнему показателю в 27,9 млн тонн.

Из-за российского вторжения Украина не имеет доступа к 22% урожая пшеницы, расположенной на востоке страны.

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