Проживающая сейчас в Латвии украинская блогер София (Соня) Стужук сообщила в своем Instagram-аккаунте, что накануне ночью дом, где она находилась вместе с детьми и мужем пытались поджечь.
В Риге неизвестные пытались поджечь дом блогера Софии Стужук
Соня Стужук вышла в прямой эфир в соцсетях и рассказала, что неизвестные ночью обкидали ее дом коктейлями Молотова. Только из-за того, что блогер бодрствовала она услышала шум и разбудила мужа. Супруг вспугнул злоумышленников. Соня подчеркивает, что до конца не понимает, чего добивались эти люди. Она не знает, была ли это попытка поджога или запугивание. Но если бы они спали в этот момент, мог загореться гараж и машины.
"Сегодня ночью пытались поджечь мой дом, в котором живу беременная на седьмом месяце я, мой муж, еще 5 детей и няня. Кинули 2 коктейля Молотова. А тысячи человек все еще пишут, что этого мало и, мол, подумаешь….", - написала Соня.
Блогер уже написала заявление в правоохранительные органы. Государственная полиция начала уголовный процесс о забрасывании бутылки с горючей смесью на территорию частного дома в Риге, где проживала украинская блогер София Стужук.
В отделе по связям с общественностью Госполиции агентству ЛЕТА подтвердили, что в ночь на 4 декабря в полицию поступила информация о случае, когда на территорию частного дома была брошена бутылка, скорее всего, с горючей смесью.
Процесс начат по статье Уголовного закона об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия и его причины, а также причиненный материальный ущерб.
Напомним, что уже некоторое время в соцсетях София Стужук борется с травлей в свой адрес. Блогер сообщает об угрозах, обращается с заявлениями в полицию. Даже сейчас есть те, кто поддерживают произошедшее и призывают продолжать такое делать.
"Все это передала полиции сейчас, но дело не в этом. Но вот если бы я спала, и загорелся бы гараж, взорвались бы машины…. И все… Мне прям невозможно думать, что в мире есть люди женщины, желающие смерти другим. Я уже не говорю про детей... А все, кто это оправдывает. Я просто в ужасе. Абсолютно никакие ценности, убеждения, позиции, высказывания… Вообще не оправдывают покушение на убийство", - написала она.
Соня отметила , что оставляет за собой "право и свободу транслировать свои любые мысли, мнения и действия в рамках закона".
"Тем более, что я не делала и не говорила ничего ни неэтичного, ни противозаконного, а против меня за это время сделано уже много", - написала она в Telegram-аккаунте.
В октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги.
27-летняя София Стужук с начала войны в Украине проживает в Латвии. Недавно она сообщила о помолвке с латвийским возлюбленным Антоном. Сейчас девушка в положении. Для Антона это второй ребенок. У Софии трое детей от прошлого брака - Дэвид, Лолита и Оливия.
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