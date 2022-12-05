В Риге неизвестные пытались поджечь дом блогера Софии Стужук

Процесс начат по статье Уголовного закона об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия и его причины, а также причиненный материальный ущерб.

Фото: Telegram-канал Софьи Стужук

Фото: Telegram-канал Софьи Стужук

Напомним, что уже некоторое время в соцсетях София Стужук борется с травлей в свой адрес. Блогер сообщает об угрозах, обращается с заявлениями в полицию. Даже сейчас есть те, кто поддерживают произошедшее и призывают продолжать такое делать.

"Все это передала полиции сейчас, но дело не в этом. Но вот если бы я спала, и загорелся бы гараж, взорвались бы машины…. И все… Мне прям невозможно думать, что в мире есть люди женщины, желающие смерти другим. Я уже не говорю про детей... А все, кто это оправдывает. Я просто в ужасе. Абсолютно никакие ценности, убеждения, позиции, высказывания… Вообще не оправдывают покушение на убийство", - написала она.

Соня отметила , что оставляет за собой "право и свободу транслировать свои любые мысли, мнения и действия в рамках закона".

"Тем более, что я не делала и не говорила ничего ни неэтичного, ни противозаконного, а против меня за это время сделано уже много", - написала она в Telegram-аккаунте.

В октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги.

27-летняя София Стужук с начала войны в Украине проживает в Латвии. Недавно она сообщила о помолвке с латвийским возлюбленным Антоном. Сейчас девушка в положении. Для Антона это второй ребенок. У Софии трое детей от прошлого брака - Дэвид, Лолита и Оливия.