Голосовавшие против признания России спонсором терроризма политики, получали деньги Кремля

Это позволяет сделать девятый пакет санкций более строгим в отношении, например, прекращения использования европейских спутников для ретрансляции российских СМИ, которые они используют по договорным отношениям.

Это показывает позицию большинства Европейского Союза, у чего будут последствия, на мой взгляд, для создания Европейского специального трибунала о российских военных преступлениях. Потому что это государство, которое спонсирует терроризм, и у этого есть определенные последствия", - указывает член Президиума Европейского парламента Роберт Зиле.

Из 705 евродепутатов за проголосовали 494. Против были 58, еще 44 воздержались.

Как показывают другие голосования того же дня, еще по меньшей мере 30 депутатов в тот день были на работе, но в этом голосовании не участвовали, например, все 12 представителя венгерской партии Fidesz, которой управляют. В голосовании не появляется и имя представляющей Латвию депутата Сандры Калниете. Она объяснила, что это ошибка, которая сейчас исправляется.

Не голосовал и Нил Ушаков, который в тот момент находился в Латвии, на заседании суда, в котором он обвинялся в хранении спрятанного устройства видеонаблюдения в своем кабинете в Рижской думе. На одно судебное заседание этим летом он уже не явился, обосновав это работой в Европейском парламенте. Судья не признала такое оправдание достаточным, чтобы не явиться в суд.