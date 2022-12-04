На прошлой неделе Европейский парламент признал Россию сторонником терроризма. Около сотни депутатов проголосовали против или воздержались. Среди них есть и представитель Латвии Татьяна Жданок. Передача Nekā personīga рассказывает, что эти депутаты Европарламента в течение длительного времени получили блага и деньги из Кремля.
Голосовавшие против признания России спонсором терроризма политики, получали деньги Кремля
Латвия, Эстония, Литва и Польша официально признали Россию сторонником терроризма. В Конгрессе США такую резолюцию поддержала как Палата представителей, так и Сенат. Однако президент Джо Байден еще не изолирует Россию на таком же уровне, как другие страны, признанные сторонниками терроризма: Сирию, Иран, Северную Корею и Кубу.
На прошлой неделе Европарламент с большим перевесом голосов принял резолюцию, в которой признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Авторы документа не скрывали, что его цель - мотивировать то же самое сделать и США.
В то время как Европарламент голосовал, Россия по украинским городам и электростанциям выпустила 70 ракет. Это одна из самых массивных ракетных атак за время войны.
Домашняя страница Европарламента пережила кибератаку.
Голосование было символическим, без юридических последствий. В настоящее время Европейский союз не может включать в список террористов целое государство. Европарламент сейчас призывает государства-члены прийти к соглашению и предоставить такие полномочия. Пока их нет, Европа продолжает изолировать Россию санкциями, готовя уже девятый пакет.
"Факт того, что это было принято, является важным шагом в том смысле, что это давление на европейские правительства.
Это позволяет сделать девятый пакет санкций более строгим в отношении, например, прекращения использования европейских спутников для ретрансляции российских СМИ, которые они используют по договорным отношениям.
Это показывает позицию большинства Европейского Союза, у чего будут последствия, на мой взгляд, для создания Европейского специального трибунала о российских военных преступлениях. Потому что это государство, которое спонсирует терроризм, и у этого есть определенные последствия", - указывает член Президиума Европейского парламента Роберт Зиле.
Из 705 евродепутатов за проголосовали 494. Против были 58, еще 44 воздержались.
Как показывают другие голосования того же дня, еще по меньшей мере 30 депутатов в тот день были на работе, но в этом голосовании не участвовали, например, все 12 представителя венгерской партии Fidesz, которой управляют. В голосовании не появляется и имя представляющей Латвию депутата Сандры Калниете. Она объяснила, что это ошибка, которая сейчас исправляется.
Не голосовал и Нил Ушаков, который в тот момент находился в Латвии, на заседании суда, в котором он обвинялся в хранении спрятанного устройства видеонаблюдения в своем кабинете в Рижской думе. На одно судебное заседание этим летом он уже не явился, обосновав это работой в Европейском парламенте. Судья не признала такое оправдание достаточным, чтобы не явиться в суд.
"По словам судьи, Европарламент является работой, а работа должна быть подчинена судебному графику, так как судопроизводство является более значимым для общественности обстоятельством, чем работа. Опоздание, о котором вы спрашиваете, было единственным с моей стороны. Поскольку это было в самом начале судебного процесса до того, как суд дал свое указание, суд в исключительном порядке признал это достаточным оправданием", - объясняет Ушаков.
От евродепутатов Латвии против резолюции проголосовал только один человек - представитель "Русского Союза Латвии" Татьяна Жданок. На этой неделе она не ответила на телефонные звонки передачи.
Жданок была единственной из стран Балтии, которая голосовала "против". Политик эстонской "Партии центра" Яна Тума и представитель популистского литовского Союза крестьян и зеленых Стас Якелюнас также выбрали воздержаться.
Этой весной Жданок выкинули из Группы зеленых/Европейского свободного альянса, в которой она до этого официально работала. Это произошло потому, что она голосовала против резолюции, которой осудила начатую Россией войну в Украине. На тот момент так сделали только 13 депутатов во всем парламенте. Теперь против признания России сторонником терроризма проголосовало в четыре раза больше депутатов. Большинство депутатов, голосовавших против, являются членами нескольких групп.
"В создании резолютивного текста и в голосовании можно было увидеть, какие там были бои. Там есть крайние левые и крайние правые, у которых есть связи с Россией, это видно во многих других голосованиях. Примечательно, что и европейские зеленые инициировали одно предложение, которое было крайне важно и который едва не прошло, чтобы исключить слово "страна". Это означало бы, что какие-то индивидуумы спонсируют терроризм, а не Россия.
Нельзя исключить того, что известно, например, о займе партии Марины Ле Пен из российских банков в свое время, и мы видим это по-прежнему во многих случаях в голосовании.
Но возникает вопрос, почему во Франции все еще не изменится закон? В Латвии невозможно предположить, что какая-либо политическая партия могла бы легально забрать деньги из банков другого государства", - отмечает Зиле.
Против проголосовали 17 депутатов из "Национального объединения" Марины Ле Пен. Этот политик до этого года не прятала свои связи с Кремлем, встречаясь с Владимиром Путиным и получая кредит от ныне ликвидированного российского банка.
Теперь заем передан предприятию российской военной отрасли "Авиазапчасть".
Против проголосовали также семь депутатов из партии "Альтернатива Германии", а также два немецких социал-демократа из партии канцлера Олафа Шольца. Исследования СМИ обнаружили, что эти немецкие политики получили блага из России.
Например, в 2017 году для представителей "Альтернативs Германии", тоже евродепутатов, россияне организовали полет в Москву на частном самолете.
Эти французские и немецкие политики были также среди тех, кто отправился в Донбасс и Крым, чтобы наблюдать за происходящими там выборами. Аналогичную функцию выполняли евродепутаты из Австрии и Бельгии. Жданок тоже, якобы наблюдала за референдумом о присоединении Крыма к России, таким образом в глазах мира пытаясь сделать это легальным.
В том же году основанное Жданок общество "Латвийский комитет по правам человека" из фонда, находящегося под крылом Кремля, получило 94 тысячи евро. Пожертвования из средств бюджета Российской Федерации организация получала и в дальнейшем - более 400 тысяч евро.
Сразу после аннексии Крыма "Национальное объединение" Ле Пен получила уже упомянутый займ в 9,5 млн от российского банка, а сама Марина Ле Пен получила кредит на 2,5 млн евро от предприятия, принадлежащего российскому шпиону.
Присутствие западных политиков в российских СМИ было представлено как доказательство того, что у страны по-прежнему есть друзья и влияние в Европе.
Подобную услугу эти политики предоставили в Сирии и демонстрировали поддержку режиму Асада. Эти партии уже после начала войны в 2014 году с "Единой Россией" Путина заключили договоры о сотрудничестве.
"Я не уверен, что они не понимают, чем, на самом деле, является Россией. Я не верю, что они настолько наивны.
Я надеюсь, что они изменят эту позицию, потому что вся Европа поддерживает Украину, весь мир поддерживает Украину. Все страны понимают, что Россия повторяет все преступления, совершенные в советское время", - считает посол Украины в Латвии Александр Мишченко.
"Они все еще пытаются расколоть Европу, зима будет решающей [и покажет], насколько высоким будет болевой порог западноевропейцев, потому что сейчас они еще терпят это", - говорит Зиле.
В Чехии и Германии поддержавшим Кремли партиям уже удалось организовать массовые протесты. Они натренировалисьво время пандемии, когда распространяли теории заговора о возникновении Covid-19 и вакцинах.
Это общее почти для всех политических сил, которые на прошлой неделе не поддержали резолюцию Европарламента.
Например, депутат из Литвы, который отказался назвать Россию террористом, рассказывал, что пандемия организована Биллом Гейтсом.
"Я говорю - каков ваш план? И они молчат - молчит венгры Орбана, молчит ФАВ. Я не могу сказать, что я с ними всеми разговаривала, но это самые значительные группы депутатов, которые что-то количественно значат. У них нет плана, как прекратить.
Но они, должно быть, чувствуют себя в долгу России за что-то, мы можем догадаться за что. Поэтому они пытаются предложить утопические решения, которые не работают", - говорит депутат Европарламента Инесе Вайдере.
В свое время Сейм Латвии планировал на выборы в Европарламент ввести те же ограничения, что и на местных выборах, а именно, что в них не могут участвовать люди, активно действовавшие против независимости Латвии. Норма на европейские выборы не распространялась из-за международного судопроизводства. Жданок в Европейском суде оспаривала также местные ограничения, но проиграла.
Украина призвала Европу в девятом пакете санкций особо обратиться к производителям российского оружия, еще больше ограничивая доступ к западным технологиям.
Известно, что Европейская комиссия хочет ввести глобальный потолок цен на нефтепродукты России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!