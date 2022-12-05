Трамп призвал отменить конституцию США. Демократы требуют, чтобы республиканцы его открыто осудили

Бейтс назвал конституцию "священным документом", добавив, что нельзя любить Америку только в случае своей победы.

Байден победил на президентских выборах 2020 года с перевесом более чем 7 млн голосов, он получил 306 голосов в коллегии выборщиков (против 232 у Трампа). А в 2016 году свою победу над Хилари Клинтон примерно с таким же результатом (304 против 227) Трамп назвал "убедительной".

С резким осуждением слов Трампа выступили и другие высокопоставленные демократы. Член Палаты представителей Эрик Соулвелл публично задался вопросом: как республиканцы могут называть себя "конституционными консерваторами", если представитель их партии выступает против конституции, а они его не осуждают?

Требования осудить бывшего президента явно направлены на тех высокопоставленных республиканцев, которые до сих пор старались не критиковать его крайне неоднозначные высказывания.

Например, еще другой член Палаты представителей, Дэйв Джойс (республиканец от штата Огайо), не исключил поддержки Трампа, если тот выиграет республиканские праймериз перед выборами 2024 года.