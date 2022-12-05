2 декабря пропутинский артист Григорий Лепс (ему запрещен въезд в Латвию) дал концерт в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни "Самый лучший день" он швырнул об сцену микрофон и свои очки, а затем ушел за кулисы, так и не допев, пишет портал "Униан".
Видео ⟩ Григорий Лепс неадекватно вел себя на концерте, а после устроил драку
Позже в СМИ появилось видео, где Григорий Лепс в состоянии алкогольного опьянения стал участником уличной драки возле питерского бара "Финнеганс". Там у артиста не сложились отношения с одним из посетителей, прозвучали обидные слова. Началась драка с участием охраны певца, пишет "Фонтанка.ру".
Журналисты издания Super.ru пытались дозвониться артисту, однако он их звонок сбросил.
"Фонтанка.ру" приводит слова совладельца бара Николая Белоусова: "Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта - что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было".
Журналисты также узнали мнение пострадавшего. В своем заявлении он указал, что в ту ночь играл в баре в нарды, зашел Лепс и предложил сыграть на 10 тысяч долларов, показав пачку пятитысячных, перевязанных резиночкой. Петербуржец тут же признался, что очень хотел бы, но на кон ставить такую сумму не готов. Дальше последовал спор, а после Лепс отвесил ему оплеуху, потом они вышли втроем - он, Лепс, охранник.
Адвокат Дмитрия отметил, что в действиях гражданина Лепса и его охранников он усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ - "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Есть видео, показания свидетелей, а значит особого расследования не будет.
Агент Григория Лепса на вопросы СМИ отвечать не стал.
Напомним, въезд в Латвию Григорию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года.
9 мая министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.
Ранее в список нежелательных лиц уже были включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин.
Видео: драка с участием Григория Лепса
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