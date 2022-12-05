Видео ⟩ Григорий Лепс неадекватно вел себя на концерте, а после устроил драку

Позже в СМИ появилось видео, где Григорий Лепс в состоянии алкогольного опьянения стал участником уличной драки возле питерского бара "Финнеганс". Там у артиста не сложились отношения с одним из посетителей, прозвучали обидные слова. Началась драка с участием охраны певца, пишет "Фонтанка.ру".

Журналисты издания Super.ru пытались дозвониться артисту, однако он их звонок сбросил.

"Фонтанка.ру" приводит слова совладельца бара Николая Белоусова: "Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта - что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было".