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Журналистке LTV стало плохо в прямом эфире. Начальник Госполиции Рукс бросился на помощь

rus.tvnet.lv
Журналистке LTV стало плохо в прямом эфире. Начальник Госполиции Рукс бросился на помощь
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Фото: Instagram/ karinarubene, Evija Trifanova/ LETA

Утром в понедельник в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения состоялось интервью с начальником Государственной полиции Армандом Руксом. Во время прямого эфира журналистке LTV Карине Рубене стало плохо.

Реагируя на это, как Рукс, так и коллега Рубене Густс Кикустс незамедлительно оказали журналистке помощь.

"Воды, пожалуйста! Зовите доктора! Быстро, срочно - зовите доктора", - был слышен голос Рукса во время трансляции.

В соцсетях уже оценили быструю реакцию Рукса, который сразу же бросился на помощь:

"Главное, что увидела в этой передаче, - это моментальная реакция господина Рукса на оказание помощи. И хорошо, что все хорошо закончилось. Здоровья всем!"

Трансляцию ненадолго прервали, и после паузы Кикустс подтвердил, что Рубене чувствует себя хорошо, однако этим утром в передаче больше принимать участие не будет.

Видео: Интервью с Армандом Руксом

Из соображений этики момент, когда журналистке стало плохо, из видео вырезан.

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