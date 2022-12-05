Утром в понедельник в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения состоялось интервью с начальником Государственной полиции Армандом Руксом. Во время прямого эфира журналистке LTV Карине Рубене стало плохо.
Журналистке LTV стало плохо в прямом эфире. Начальник Госполиции Рукс бросился на помощь
Реагируя на это, как Рукс, так и коллега Рубене Густс Кикустс незамедлительно оказали журналистке помощь.
"Воды, пожалуйста! Зовите доктора! Быстро, срочно - зовите доктора", - был слышен голос Рукса во время трансляции.
В соцсетях уже оценили быструю реакцию Рукса, который сразу же бросился на помощь:
"Главное, что увидела в этой передаче, - это моментальная реакция господина Рукса на оказание помощи. И хорошо, что все хорошо закончилось. Здоровья всем!"
Galvenais, ko redzēju raidījumā, ir Ruka kunga momentāla reakcija palīdzības sniegšanai. Un labi, ka viss labi beidzies. Veselību visiem!— Sandra Briede (@BriedeBriede) December 5, 2022
Трансляцию ненадолго прервали, и после паузы Кикустс подтвердил, что Рубене чувствует себя хорошо, однако этим утром в передаче больше принимать участие не будет.
Видео: Интервью с Армандом Руксом
Из соображений этики момент, когда журналистке стало плохо, из видео вырезан.
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