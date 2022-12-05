Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Лайме Вайкуле

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале:

"Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы".

Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он как и она много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.

Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Напомним, теперь Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.

"Я содержала филармонии. Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу [...]. Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", - сказала в интервью Лайма Вайкуле.

RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".