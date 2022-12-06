За последние 12 месяцев количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Латвии увеличилось на 9%, что также отражается в спросе на антиаритмические препараты. При этом, по данным предприятия AS Olainfarm, спрос на отдельные продукты увеличился до 10%.
Olainfarm рассказал, на какие препараты в этом году больше всего вырос спрос
"Здоровье сердечно-сосудистой системы является основой хорошего качества жизни. К сожалению, данные показывают, что сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает все больше и больше людей, в том числе молодых. Болезни могут как передаваться по наследству из поколения в поколение, так и приобретаться в течение жизни в результате нездорового образа жизни и стрессов.
События последних лет - пандемия, вызванная Covid-19, война и стремительно растущая стоимость жизни - негативно сказались на здоровье населения во всем мире.
Как известно, сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире, поэтому я призываю всех беречь себя, следить за своим самочувствием и в случае появления симптомов обращаться к своему семейному врачу", - говорит Юрис Бундулис, председатель правления AS Olainfarm.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире умирает 17,9 млн человек, и это самая частая причина смерти, или около 32% всех случаев. Сердечно-сосудистые заболевания также являются наиболее частой причиной смертности в Латвии -
к сожалению, и преждевременной.
Это причина, по которой Латвия ежегодно теряет около 15 000 человек, и это число имеет тенденцию к увеличению (статистика Центра профилактики и контроля заболеваний).
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, исключив такие опасные привычки, как курение, нездоровое питание (вызывающее ожирение), отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя. Однако важно также как можно раньше выявить сердечно-сосудистые заболевания, чтобы начать их своевременное лечение. Положительную динамику статистики подтверждает и опыт AS Olainfarm - спрос на препараты для лечения сердечных заболеваний и улучшения работы сердца растет с каждым годом.
Здоровье сердечно-сосудистой системы является одним из основных терапевтических направлений AS Olainfarm, в рамках которого предприятие производит проверенные врачами и пациентами лекарства для лечения аритмии и улучшения метаболической функции сердца.
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