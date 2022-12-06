Olainfarm рассказал, на какие препараты в этом году больше всего вырос спрос

"Здоровье сердечно-сосудистой системы является основой хорошего качества жизни. К сожалению, данные показывают, что сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает все больше и больше людей, в том числе молодых. Болезни могут как передаваться по наследству из поколения в поколение, так и приобретаться в течение жизни в результате нездорового образа жизни и стрессов.

События последних лет - пандемия, вызванная Covid-19, война и стремительно растущая стоимость жизни - негативно сказались на здоровье населения во всем мире.

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире, поэтому я призываю всех беречь себя, следить за своим самочувствием и в случае появления симптомов обращаться к своему семейному врачу", - говорит Юрис Бундулис, председатель правления AS Olainfarm.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире умирает 17,9 млн человек, и это самая частая причина смерти, или около 32% всех случаев. Сердечно-сосудистые заболевания также являются наиболее частой причиной смертности в Латвии -

к сожалению, и преждевременной.