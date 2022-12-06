Партийное объединение "Объединенный список" обсуждает возможность выдвижения кандидатуры генерального директора Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Лиги Менгельсоне на пост министра здравоохранения, по неофициальной информации LETA.
"Объединенный список" рассматривает кандидатуру Менгельсоне на должность министра здравоохранения
Пресс-конференция "Объединенного списка" о том, каких кандидатов в министры официально назовет партия, состоится во вторник, в 16:30 в помещении фракции Сейма на улице Екаба 16.
По неофициальной информации, "Объединенный список" обсуждает кандидатуры Дидзиса Шмитса, Мариса Кучинскиса и Мариса Спринджукса как возможных кандидатов на посты министров.
Шмитс рассматривается на должность министра земледелия, на посту министра внутренних дел видится кандидатура Кучинскиса, а Спринджук претендует на пост министра охраны среды и регионального развития.
В свою очередь, на должность министра здравоохранения по-прежнему есть несколько кандидатов, о которых продолжаются дискуссии, - как с опытом медицины, так и менеджмента.
Окончательное решение о том, каких кандидатов выдвигать на министерские должности, должен принять кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш.
Как сообщалось, планируется, что Сейм сможет проголосовать за новый Кабинет министров в середине декабря.
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