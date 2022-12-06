"Объединенный список" рассматривает кандидатуру Менгельсоне на должность министра здравоохранения

Пресс-конференция "Объединенного списка" о том, каких кандидатов в министры официально назовет партия, состоится во вторник, в 16:30 в помещении фракции Сейма на улице Екаба 16.

По неофициальной информации, "Объединенный список" обсуждает кандидатуры Дидзиса Шмитса, Мариса Кучинскиса и Мариса Спринджукса как возможных кандидатов на посты министров.

Шмитс рассматривается на должность министра земледелия, на посту министра внутренних дел видится кандидатура Кучинскиса, а Спринджук претендует на пост министра охраны среды и регионального развития.

В свою очередь, на должность министра здравоохранения по-прежнему есть несколько кандидатов, о которых продолжаются дискуссии, - как с опытом медицины, так и менеджмента.

Окончательное решение о том, каких кандидатов выдвигать на министерские должности, должен принять кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, планируется, что Сейм сможет проголосовать за новый Кабинет министров в середине декабря.