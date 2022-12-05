"Объединенный список" обсуждает Дидзиса Шмитса, Мариса Кучинскиса и Мариса Спринджукса как возможных кандидатов на посты министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Стали известны возможные кандидаты на посты министров от "Объединенного списка"
Стали известны возможные кандидаты на посты министров от "Объединенного списка"
Шмитс рассматривается на должность министра земледелия, на посту министра внутренних дел видится кандидатура Кучинскиса, а Спринджук претендует на пост министра охраны среды и регионального развития.
В свою очередь, на должность министра здравоохранения по-прежнему есть несколько кандидатов, о которых продолжаются дискуссии, - как с опытом медицины, так и менеджмента.
При этом официального решения "Объединенный список" еще не принял.
Ранее о своих кандидатах сообщили "Новое Единство" и Нацобъединение.
Известно, что, возможно, за новый Кабинет министров Сейм может голосовать в середине декабря.
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