Стали известны возможные кандидаты на посты министров от "Объединенного списка"

Шмитс рассматривается на должность министра земледелия, на посту министра внутренних дел видится кандидатура Кучинскиса, а Спринджук претендует на пост министра охраны среды и регионального развития.

В свою очередь, на должность министра здравоохранения по-прежнему есть несколько кандидатов, о которых продолжаются дискуссии, - как с опытом медицины, так и менеджмента.

При этом официального решения "Объединенный список" еще не принял.

Ранее о своих кандидатах сообщили "Новое Единство" и Нацобъединение.

Известно, что, возможно, за новый Кабинет министров Сейм может голосовать в середине декабря.