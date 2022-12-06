Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах

Ракетные комплексы "Бастион" с дальностью 500 километров расположены на острове Парамушир, на севере Курильских островов.

"Береговая охрана Тихоокеанского флота будет дежурить круглосуточно и без выходных для контроля за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны России сообщило, что военная база на острове Парамушир будет заселена круглый год.

Около года назад Россия разместила комплексы "Бастион" на острове Матуа, в центральной части Курильских островов.

Япония по-прежнему считает южную часть Курильских островов, занятых Советской армией в 1945 году, своими северными территориями. Токио претендует на острова Итуруп и Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Москва, в свою очередь, считает, что суверенитет России над Южными Курилами не вызывает сомнений.

Из-за территориальных споров между Японией и Россией до сих пор не подписан официальный мирный договор после Второй мировой войны.

В последние годы казалось, что две страны приближаются к решению проблемы, но вторжение России в Украину изменило ситуацию. Япония ввела против Москвы жесткие санкции.

Из-за японских санкций Россия вышла из мирных переговоров и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курильскими островами.

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