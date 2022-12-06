Видео ⟩ Угрожают ли нам более опасные типы Covid-19 в будущем?

На вопрос, насколько велик риск того, что омикрон-вариант вируса, наблюдаемый в настоящее время в латвийском обществе, может измениться на что-то более опасное, эпидемиолог ответил, что этого нельзя исключать, но в целом этот риск невысок.

Бригис пояснил, что в настоящее время омикрон-вариант является доминирующим, поэтому "есть основания надеяться, что в ближайшем будущем нам могут не грозить новые, большие беды". При этом он отметил, что вирус может изменить свои характеристики в любой момент, поэтому никаких гарантий давать нельзя.

Профессор не спешит делать какие-либо выводы из наблюдаемых в настоящее время колебаний заболеваемости Covid-19 в Латвии, потому что общая заболеваемость слишком мала.

"За последнюю неделю число новых случаев [Covid-19] в Европе немного увеличилось - примерно на 5%, но это очень мало, и при низкой общей заболеваемости такой небольшой рост не может указывать на тенденции", - сказал Бригис.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 453 новых случая заражения Covid-19, получено сообщение о смерти двух зараженных коронавирусом пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал с 311,5 до 302,9 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6105 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 966 131 случаев заражения.

Видео: Сюжет передачи Rīta panorāma (на латышском языке)