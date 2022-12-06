PMLP оценивает, есть ли юридические основания для отмены рабочих виз сотрудникам "Дождя"

Пресс-секретарь PMLP Мадара Пуке сообщила агентству LETA, что с учетом поправок к закону об иммиграции, запрещающих выдачу временных видов на жительство в связи с работой гражданам России, сотрудникам "Дождя" были выданы 13 виз с правом на работу.

В настоящее время управление проверяет правовые основания для аннулирования виз с правом на трудоустройство, принимая во внимание, что компания на данный момент не ликвидирована.

Как сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", работающего сейчас в Латвии.

"Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - сказал глава NEPLP.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что телеканал "Дождь" транслируется не только на телевидении, но и на платформе YouTube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии.

"В России они могут свободно вещать в Интернете", - добавил Аболиньш.

"Это решение показывает, что Латвия - правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия допустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать. Только "Дождь", который нарушил закон и не соблюдал закон, был наказан", - добавил Аболиньш.

Решение NEPLP может быть обжаловано.

Ранее "Дождь" обжаловал решение NEPLP о наложении штрафа за отсутствие звуковой дорожки на государственном языке.