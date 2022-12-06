"Мы продолжаем работать": реакции на аннулирование лицензии "Дождя"

Коме того, она уточнила, что жалеет об увольнении журналиста Алексея Коростелева, слова которого вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Журналист произнес в эфире фразу о "помощи российским военнослужащим".

"Решение [об увольнении Коростелева] принималось быстро, эмоционально, резко. Знаешь, когда не было сил остановиться и подумать. Конечно, за ошибку не увольняют - а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого", - сказала Наталья Синдеева в интервью "Медузе".

Ведущая "Дождя" Анна Монгайт прокомментировала решение латвийских властей: "Латвия лишила "Дождь" лицензии. Мы продолжаем работать, остаемся в YouTube, но теряем часть кабельных сетей. Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной. Но я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который оттаптывался в эти дни на "Дожде", обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали".

Слова режиссера Виталия Манского о закрытии "Дождя" приводит Telegram-канал "И Грянул Грэм": "Страшная, преступная ошибка, последствия которой могут самым негативным образом отразиться на судьбе миллионов людей, желающих скорейшего окончания войны и победы Украины! И речь идет не об отзыве лицензии телеканала "Дождь" Проблема куда более системная. Похоже, что Аннушка уже разлила масло".