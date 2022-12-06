Во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь".
"Мы продолжаем работать": реакции на аннулирование лицензии "Дождя"
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.
Учитывая, что телеканал "Дождь" транслируется не только на телевидении, но и на платформе YouTube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии.
В своем Telegram-канале "Дождь" выпустил заявление по поводу лишения лицензии на вещание в Латвии. Канал планирует продолжать работу.
"Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала "Дождь". Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сказано в заявлении телеканала.
Корреспондент "Медузы" Светлана Рейтер поговорила с гендиректором "Дождя" Натальей Синдеевой. Она заявила, что не была готова к отзыву лицензии, а также сказала, что не было никаких закулисных переговоров.
"Мы не пытались ни с кем договариваться. Все эти разговоры были в открытой плоскости. Я не была готова к этому. Я была уверена, что они [латвийские власти] этого не сделают", - сказала Синдеева.
Коме того, она уточнила, что жалеет об увольнении журналиста Алексея Коростелева, слова которого вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Журналист произнес в эфире фразу о "помощи российским военнослужащим".
"Решение [об увольнении Коростелева] принималось быстро, эмоционально, резко. Знаешь, когда не было сил остановиться и подумать. Конечно, за ошибку не увольняют - а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого", - сказала Наталья Синдеева в интервью "Медузе".
Ведущая "Дождя" Анна Монгайт прокомментировала решение латвийских властей: "Латвия лишила "Дождь" лицензии. Мы продолжаем работать, остаемся в YouTube, но теряем часть кабельных сетей. Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной. Но я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который оттаптывался в эти дни на "Дожде", обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали".
Слова режиссера Виталия Манского о закрытии "Дождя" приводит Telegram-канал "И Грянул Грэм": "Страшная, преступная ошибка, последствия которой могут самым негативным образом отразиться на судьбе миллионов людей, желающих скорейшего окончания войны и победы Украины! И речь идет не об отзыве лицензии телеканала "Дождь" Проблема куда более системная. Похоже, что Аннушка уже разлила масло".
Журналист Артемий Троицкий, живущий в Эстонии, специально для "Новой газеты Европа" написал колонку, в которой вступился за канал и отметил, что "Дождь" сделал много положительного.
"Да, телеканал "Дождь" наделал кое-каких ошибок (не сказать, что очень много), но хорошего сделал гораздо больше. Поэтому сладострастный полив "Дождя" помоями со стороны непримиримых соратников выглядит и несправедливо, и глупо. Несправедливо, потому что Синдеева и компания, конечно же, не "агенты Кремля", как любят утверждать особо шизанутые", - написал журналист.
Российский оппозиционный политик Лев Шлосберг тоже высказался в поддержку телеканала.
"У этого решения, безусловно, полностью внутриполитические мотивы: это прямая популистская реакция на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны", - написал он в Facebook.
"Дождь" показывал, что есть другие русские, и они не поддерживают официальную политику России. Это понимание разрушает усилия пропаганды, говорящей о том, что все русские одинаковы и заслуживают только уничижения и мести", - добавил Шлосберг.
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, в эфире Breakfast Show сказал, что "Дождь" занимал проукраинскую позицию.
"Мне кажется, и госпожа Котрикадзе, и господин Дзядко заняли достаточно внятную позицию, четко расставили акценты, приняли надлежащие решения, в том числе управленческие. И, мне кажется, они, в принципе, объяснили свою позицию. Абсолютно точно, что эта позиция является антивоенной и проукраинской. Мне кажется, это было внятно", - высказал свое мнение Михаил Подоляк.
Известная российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр указала, что "решение аннулировать лицензию - глупое и вредное. Я уверена, что зрители останутся с "Дождем", а идиоты, которые радуются произошедшему, просто идиоты".
Российские власти тоже высказались о лишении телеканала лицензии. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее с "Дождем" примером иллюзий о свободе слова на Западе.
"Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров, которые демонстрируют ошибочность таких иллюзий", - сказал Дмитрий Песков.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также провела параллель между действиями латвийских властей и обвинениями в давлении на СМИ, выдвинутыми против России.
"Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова "Россия" вставят в свои же недавние заявления слово "Латвия", - написала Захарова, сопроводив публикацию цитатами из заявлений американских и европейских чиновников.
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