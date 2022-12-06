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Фото ⟩ Рига отправила Киеву 115 генераторов и 100 тепловентиляторов

rus.tvnet.lv
Рига отправила Киеву 115 генераторов и 100 тепловентиляторов
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Рижская дума поможет Украине пережить последствия атак на энергетическую инфраструктуру страны: во вторник, 6 декабря, в Киев отправились подаренные Ригой 115 дизельных генераторов и 100 тепловентиляторов.

Из-за постоянных обстрелов российской армией в Украине не только перебои с электричеством, но и дефицит оборудования для резервного энергоснабжения. 

Электричество и тепло необходимы критически важным учреждениям - больницам, школам и общественным пунктам обогрева. Рижская дума откликнулась на просьбу Киева помочь с генераторами и отопительными приборами, пожертвовав 200 000 евро на приобретение необходимого оборудования. На эти средства для нужд киевлян приобретены 115 генераторов и 100 тепловентиляторов.

Во вторник этот ценный подарок торжественно отправили в Киев мэр Риги Мартиньш Стакис, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

Спецификация конкретного оборудования была согласована с Киевским самоуправлением, а закупку осуществил благотворительный фонд Ziedot.lv на основании оценки рыночных предложений специалистами компании Rīgas satiksme. Генераторы и тепловентиляторы поставили четыре компании - Tech Express SIA, Vallin SIA, Arsenall Industrial SIA и Stokker SIA.


 

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