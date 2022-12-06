Фото ⟩ Рига отправила Киеву 115 генераторов и 100 тепловентиляторов

Из-за постоянных обстрелов российской армией в Украине не только перебои с электричеством, но и дефицит оборудования для резервного энергоснабжения.

Электричество и тепло необходимы критически важным учреждениям - больницам, школам и общественным пунктам обогрева. Рижская дума откликнулась на просьбу Киева помочь с генераторами и отопительными приборами, пожертвовав 200 000 евро на приобретение необходимого оборудования. На эти средства для нужд киевлян приобретены 115 генераторов и 100 тепловентиляторов.

Во вторник этот ценный подарок торжественно отправили в Киев мэр Риги Мартиньш Стакис, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта.



Спецификация конкретного оборудования была согласована с Киевским самоуправлением, а закупку осуществил благотворительный фонд Ziedot.lv на основании оценки рыночных предложений специалистами компании Rīgas satiksme. Генераторы и тепловентиляторы поставили четыре компании - Tech Express SIA, Vallin SIA, Arsenall Industrial SIA и Stokker SIA.



