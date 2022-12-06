VDD предлагает включить в черный список ведущего "Дождя" Коростелева

VDD оценила заявления, прозвучавшие в программе "Здесь и сейчас" телеканала "Дождь" 1 декабря, и пришла к выводу, что их можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку солдатам, мобилизованным в российские оккупационные войска. Об этом агентству LETA сообщили в VDD.

Коростелев в программе говорил о тяжелом положении российских солдат на фронте, недостаточном снабжении снаряжением и продовольствием, а также о том, что "Дождь" собрал информацию об указанных проблемах, чтобы помочь их решить, сообщили в VDD.

Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы. Целенаправленные боевые действия и насилие в отношении мирного населения Украины со стороны вооруженных сил России признаются терроризмом, а Россия - государством, поддерживающим терроризм.

Соответственно, по оценке VDD, сделанные в программе заявления направлены против интересов национальной безопасности Латвии и создают ложное впечатление о российской армии, поощряя общественное сочувствие к агрессорам.

5 декабря VDD направила свою оценку заявлений, прозвучавших в программе, в Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), который сегодня принял решение об аннулировании лицензии "Дождя" на вещание.

Конкретная передача "Здесь и сейчас" снималась в редакции телеканала в Тбилиси. Автор высказываний, ведущий программы Коростелев, постоянно проживает и работает в Грузии.

Учитывая, что у Коростелева нет вида на жительство в Латвии, он не может быть привлечен к уголовной ответственности в Латвии. В то же время VDD рекомендовала министру внутренних дел включить Коростелева в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.