В пятницу, 2 декабря, стало известно о том, что телеканал "Дождь" после скандала уволил журналиста Алексея Коростелева, слова которого вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Об этом сообщила ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе, она отметила, что журналист произнес в эфире фразу о "помощи российским военнослужащим", и на "Дожде" это считают "ошибочным и категорически неприемлемым". После этого сам Коростелев опубликовал в Telegram сообщение, на котором описал видение ситуации со своей стороны. Приводим его сообщение без купюр:
Комментарий уволенного с "Дождя" журналиста Алексея Коростелева
"А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Первое. Всем спасибо за поддержку, очень благодарен всем, кто написал лично и публично.
Второе. Вчера мы командой сделали прекрасный, на мой взгляд, выпуск новостей. За что команде большое спасибо. Ложкой дегтя, которая за сутки превратилась в тонну говна, стала моя фраза о помощи мобилизованным. Прикреплять лишний раз не буду.
Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале — помощь ли это?
Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России — странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же.
Но фраза разлетелась — теперь у "Дождя" проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал — я благодарен за все 8 лет с небольшим перерывом, что я на нем работал. И увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам и дальше работать, я не противлюсь и принимаю его без скрытой обиды и чего-то там еще.
Отдельно. То, как это было оформлено в дневном эфире "Дождя" — не совсем соответствует реальному положению дел.
Я оговорился в эфире, я готов к увольнению ради решений проблем канала (от появления украинских спикеров до административных в Латвии), но я не призывал к убийству прямо или косвенно. Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю".
Напомним, некоторые латвийские политики осудили прозвучавшие в эфире независимого российского телеканала "Дождь" заявления, лояльные российской армии, и в связи с этим вновь актуализирован вопрос о необходимости принимать российские СМИ в Латвии.
Как уже сообщалось, в пятницу, 2 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро. Кроме того, в связи с высказываниями журналиста Алексея Коростелева были начаты несколько проверок, к делу подключилась и Служба государственной безопасности. Незамедлительно последовала реакция представителей Латвии - например, министр обороны Артис Пабрикс заявил, что "чаша терпения переполнена". Собрали всю информацию о скандале с "Дождем" в одном месте.
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