Комментарий уволенного с "Дождя" журналиста Алексея Коростелева

"А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Первое. Всем спасибо за поддержку, очень благодарен всем, кто написал лично и публично.

Второе. Вчера мы командой сделали прекрасный, на мой взгляд, выпуск новостей. За что команде большое спасибо. Ложкой дегтя, которая за сутки превратилась в тонну говна, стала моя фраза о помощи мобилизованным. Прикреплять лишний раз не буду.

Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале — помощь ли это?

Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России — странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же.

Но фраза разлетелась — теперь у "Дождя" проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал — я благодарен за все 8 лет с небольшим перерывом, что я на нем работал. И увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам и дальше работать, я не противлюсь и принимаю его без скрытой обиды и чего-то там еще.

Отдельно. То, как это было оформлено в дневном эфире "Дождя" — не совсем соответствует реальному положению дел.

Я оговорился в эфире, я готов к увольнению ради решений проблем канала (от появления украинских спикеров до административных в Латвии), но я не призывал к убийству прямо или косвенно. Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю".