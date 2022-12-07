Автомобили как инвестиции: 10 моделей, которые будут расти в цене

Одну из первых моделей Phaeton можно приобрести всего за $3 000 - $4 000. Однако ценность хорошо поддерживаемой модели может только возрасти. Phaeton - это уникальная и замечательная попытка занять свое место на рынке автомобилей класса люкс. Он был построен на базе Bentley, с необычайно широким спектром оборудования.

8. Land Rover Discovery (Mk1)

Джипы Land Rover хорошо известны своими внедорожными способностями и комфортом салона, но не своей долговечностью. По сравнению с более новыми моделями, Land Rover Discovery первого поколения - простой и надежный автомобиль, который становится все более популярным среди любителей бездорожья.

Со временем количество джипов Discovery на дорогах сократилось, что повысило ценность хорошо отремонтированной модели. Это особенно актуально для моделей, оснащенных двигателем Rover V7.

9. Ford Cougar

Помните эту необычную на вид модель Ford? Автомобиль не пользовался большим спросом и после всего пяти лет производства больше не предлагался для продажи. Через 20 лет после первой попытки Ford Cougar сменил компактный кроссовер. Автомобильные коллекционеры и энтузиасты любят необычные автомобили 1980-х годов, поэтому у Puma есть хороший потенциал.

10. Mercedes-Benz C63 AMG V8

Многие производители автомобилей с каждым годом выпускают модели с двигателями все меньшего и меньшего литража, постепенно делая шаги в сторону электромоторов. Серия Mercedes-Benz AMG - один из таких печально известных примеров.

Чрезвычайно мощная и резвая модель AMG предлагает все, что только может представить себе приличный автолюбитель. Но в 2015 году производство легендарного C63 AMG было прекращено. Последняя выпущенная модель оснащалась 6,2-литровым двигателем V8. Поскольку новых автомобилей Mercedes-Benz AMG не предвидится, самое время взглянуть на старые модели с гораздо более мощными двигателями внутреннего сгорания.

Успешное инвестирование денег в автомобильный рынок требует глубокого знания истории автомобилей и тенденций рынка. Если вы хотите попробовать свои силы, избегайте внезапных и эмоциональных решений. Выберите подходящую модель, вооружитесь терпением, и через некоторое время вы сможете продать автомобиль по гораздо более высокой цене.