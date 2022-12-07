ISW: ВСУ идут вперед, Россия пытается окружить Бахмут

В то же время российская армия также добились некоторых успехов под Бахмутом, но не смогла реализовать свою главную цель - окружить город.

Американские эксперты пишут о боях под Сватово в Луганской области, где атакует украинская армия. Этот важный транспортный узел стал одной из главных целей украинской армии после освобождения Харьковщины.

Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, ISW сообщает, что российские военные ведут огонь по украинским позициям в районе трех населенных пунктов примерно в 50 километрах от Сватово и в 15 километрах от международной границы, что свидетельствует об определенном продвижении украинской армии.

Минобороны России также невольно признало, что село Кисловка (расположенное в 25 километрах от Сватово) перешло под контроль Украины, поскольку заявило, что в селе было совершено нападение на командный пункт украинской армии, сообщает ISW.

Относительно ситуации под Бахмутом, где в настоящее время идут ожесточенные бои, в сообщении говорится, что российские войска продолжают там наступление, но не смогли окружить город.

Ссылаясь на российские источники, ISW сообщает о незначительных успехах, достигнутых российской армией на этом участке 5 и 6 декабря.

Галерея: Война в Украине, ноябрь 2022 года