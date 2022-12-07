Как NEPLP себе в ногу выстрелил...

Этим заявлением Латвия выстрелила себе в ногу. Поверхностно "наехав" на влиятельное мировое СМИ с миллионной аудиторией - телеканал "Дождь", наши электронные "пинкертоны" сами себя поставили на место цензоров. Неприятно напоминая путинских "поджигателей книг", которые выгнали этот телеканал из России примерно с теми же "непловскими" аргументами. В этом случае речь идет о СМИ, которое уже давно стоит в оппозиции имперским амбициям Путина. Итак, мы запрещаем работать в Латвии российскому телевидению, которое уже давно начало войну против Путина. Это было разумно? Нет, в такой форме - нет. Влиятельное СМИ всегда победит учреждение. Со СМИ и журналистами воевать не надо. Это написано во всех учебниках. Но со времен СССР пришло убеждение, что партии и политики могут отшлепать СМИ, которые им не нравятся, и прогнать их с "поля боя". Нет, в демократических странах это никогда не сработает. СМИ сильнее и могущественнее самого фундаментального учреждения и всегда побеждают. Думаю, что и в этом споре "Дождь" уже победил наш NEPLP. Чем суровее СМИ, тем больше предпосылок для демократии в стране. Это логика СМИ в свободной стране.