Аннулирование лицензии на трансляцию российского телеканала "Дождь" в Латвии уже стало международным событием. "Может ли журналист быть против войны в Украине и одновременно просить зрителей поддержать российских военных техникой и снаряжением?" - спрашивает Ингмар Невеус в статье шведской газеты Dagens Nyheter. И сам отвечает: "Нет. Так считают учреждения в Латвии и отзывают лицензию у оппозиционного Путину телеканала". О том же самом говорят все крупнейшие мировые СМИ.
Как NEPLP себе в ногу выстрелил...
Удивляет ли меня такое развитие событий с Латвией в центре? Нет, не удивляет. Почему? Потому что учреждению по надзору не следует обращаться со СМИ столь примитивно и непродуманно (легкомысленно и поверхностно!), как это сделал Национальный совет по электронными СМИ (NEPLP) во главе с многократно цитируемым сегодня Аболиньшем.
Какие у меня аргументы? Про тот самый "эфир" "Дождя"?
Так "Дождь" работать не может, вещая из Латвии (где действуют правила функционирования СМИ демократических стран) и выражая обеспокоенность о благосостоянии российской армии на фронте. Была ли это увертюра маркетинговой кампании СМИ? Возможно, но это неприемлемо в условиях кровавой войны. Поддержка обеспечения оккупантов способствует продолжению войны в Украине. Было ли нарушение? Да, было.
Как можно наказывать СМИ за такое действие? Можно. Точно так же, как это делается на рабочем месте, если вы пытаетесь кого-то уволить. Тогда необходимо соблюдать правила и точно регистрировать, четко формулировать и действовать в соответствии с законами. В этом случае требовался большой мониторинг, профессиональный анализ и бесстрастные выводы и формулировки по сути. Почему и зачем. Тогда вопросов не было бы. Однако эта экспертиза, которую нам предлагают Аболиньш, NEPLP и Служба безопасности, является поверхностной, общей, идеологически окрашенной, ничего не доказывающей и не убеждающей. Она даже создает противоположный эффект, подрывая престиж свободы СМИ в Латвии. Формулировки "угроза безопасности государства" и "общественному порядку" - это фразы, которые используют диктатуры, чтобы запретить работу медиа. Этими же фразами пользуются правительства Китая и Венгрии, если им нужно закрыть какое-либо из неугодных средств массовой информации. Они пусты и категоричны. Сегодня то же самое используется и ответственным учреждением Латвии NEPLP, и это вызывает сожаление. Поверхностен был и мониторинг. То есть слишком мало наблюдаемых фактов и нет аргументированного спектра тенденций.
Этим заявлением Латвия выстрелила себе в ногу. Поверхностно "наехав" на влиятельное мировое СМИ с миллионной аудиторией - телеканал "Дождь", наши электронные "пинкертоны" сами себя поставили на место цензоров. Неприятно напоминая путинских "поджигателей книг", которые выгнали этот телеканал из России примерно с теми же "непловскими" аргументами. В этом случае речь идет о СМИ, которое уже давно стоит в оппозиции имперским амбициям Путина. Итак, мы запрещаем работать в Латвии российскому телевидению, которое уже давно начало войну против Путина. Это было разумно? Нет, в такой форме - нет. Влиятельное СМИ всегда победит учреждение. Со СМИ и журналистами воевать не надо. Это написано во всех учебниках. Но со времен СССР пришло убеждение, что партии и политики могут отшлепать СМИ, которые им не нравятся, и прогнать их с "поля боя". Нет, в демократических странах это никогда не сработает. СМИ сильнее и могущественнее самого фундаментального учреждения и всегда побеждают. Думаю, что и в этом споре "Дождь" уже победил наш NEPLP. Чем суровее СМИ, тем больше предпосылок для демократии в стране. Это логика СМИ в свободной стране.
Как следует поступить в этом случае? В международной практике принято требовать извинений от ответственного издателя (главного редактора), а не от владельца. Можно запросить извинения в определенной форме. Если обещание будет нарушено в следующий раз, то вступает в силу "положение об увольнении" и СМИ придется считаться с "могильным звоном". Обычно СМИ свои обещания выполняют. Это проверенная схема. Это работает. Почему NEPLP не пользуется этим? Не знаю. Очевидно, там работают люди, которые не разбираются в области средств массовой информации.
Свобода слова - это святое. Любой может ошибиться. В каждой редакции есть "эфирные головастики" (умышленные саботажники) и ошибки по неосторожности, оговорки и недоразумения. В условиях войны и эмоционального напряжения этих неприятных вещей может быть больше. Но самое важное - это свобода и ответственность за свои слова перед лицом справедливости. За это мы, журналисты, сражаемся каждый день. Где бы ни находились.
Самое страшное, по-моему, - это легкость, с которой NEPLP и большая часть общества восприняли сообщение о закрытии ТВ-канала. Если так легко, с небрежными аргументами мы выключаем крупный телеканал, то следующим шагом может быть закрытие TVNET или Delfi в стиле Виктора Орбана? Легко начать войну, но практически невозможно ее остановить.
Легко выгнать СМИ, но практически невозможно его вернуть.
Роль СМИ в обществе - бороться против власти и денег.
На этом и останемся.
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