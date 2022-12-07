Урбанович: Причиной разрыва с "Дождем" стали не три нарушения

Политик считает, что причиной решения Национального совета электронных СМИ (NEPLP) об аннулировании разрешения на вещание "Дождя" стали не "три спорных "официальных" нарушения", а ранее заданные телеканалом вопросы о сносе памятников в Латвии и отсутствии диалога в обществе.

По словам Урбановича, "Дождь" будет изгнан из страны, а эти вопросы останутся. "Разве потому, что по соседству идет война, нам больше не нужен внутренний диалог? Отменяется ли цель построения политической нации? С правами меньшинств все решено?" - риторически спрашивает лидер "Согласия".

По его словам, "Согласие" уже много лет предлагает этнический, социальный и межкультурный диалог. Он допустил, что со временем избиратели стали относиться к этому скептически, потому что усилия не имели очевидного успеха. "Но все познается в сравнении. Конечно, в мире есть лучшие примеры социального согласия, но есть много мест, которые и нам могут позавидовать", - сказал бывший парламентарий.

Урбанович упомянул о конфликтах, происходивших в конце 80-х годов без диалога в странах Средней Азии и Кавказа, которые, по его словам, он видел "своими глазами" - они были кровавыми и страшными, и, по его мнению, их последствия видны и сегодня. "Поэтому моим главным мотивом в политике всегда было не допустить, чтобы с нами случилось что-то подобное, всегда поддерживать диалог", - сказал политик.