Апелляционный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному по обвинению в госизмене

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, но о том, что именно вменяют журналисту, долгое время известно не было. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите Сафронова, ссылаясь на государственную тайну.

В августе издание "Проект" (в России объявлено "нежелательной организацией") опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Согласно документу, журналисту вменялась передача файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину. По данным ФСБ, Лариш и Воронин являются сотрудниками иностранной разведки.

Лариш в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке, а Воронин, который также был арестован в России по делу о госизмене, признался в суде, что оговорил Сафронова. По данным "Проекта", Воронину предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser (нем. "дрочер").

Из обвинительного заключения также следует, что ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные, следователи не нашли, а информацию, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, можно найти в открытом доступе в СМИ.