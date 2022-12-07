В коалиции Рижской думы ожидаются изменения

Как подтвердила действующая глава комитета Ивета Ратиника ("Для развития Латвии"), она получила письмо мэра и, скорее всего, завтра будет созвано внеочередном заседание думы.

Ратиника призналась, что удивлена действиями предыдущих партнеров по коалиции. Более подробных комментариев в этой ситуации она предоставить не может. Скорее всего, будет созвано заседание комитета.

"Это прекрасный рождественский подарок от мэра Риги", - добавила Ратиника.

По имеющейся у агентства LETA информации, не исключено, что на должность главы комитета по образованию, культуре и спорту может быть выдвинута Лайма Гейкина ("За!/Прогрессивные").

Как сообщалось, после выборов в Рижскую думу самую многочисленную фракцию в Рижской думе сформировали партии "Для развития Латвии", "За!" и "Прогрессивные". Однако позже фракция разделилась, и "Для развития Латвии" создала отдельную фракцию, в которую в настоящее время входят три члена - Виестурс Зепс, Анете Екабсоне-Жогота и Ратиника.

Однако Ратиника сохранила за собой пост главы комитета, и фракция продолжала выступать в качестве партнера по коалиции.

Выход "Для развития Латвии" из фракции был связан с нежеланием членов этой партии сотрудничать с бывшим членом партии Марисом Мичеревскисом, который пролил свет на сомнительные сделки в партии.

Как пояснил лидер фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович, на внеочередном заседании комитета по образованию, культуре и спорту предлагается рассмотреть два вопроса.

Один из них связан с празднованием Нового года в самоуправлении. Политик подчеркнул, что ответственное ведомство подготовило предложения по проведению праздничных мероприятий, но глава комитета не созывает собрание для их рассмотрения.

Второй вопрос касается смены руководителей комитета.

Коссович подчеркнул, что вопрос о прекращении сотрудничества с фракцией "Для развития Латвии" пока не рассматривается.