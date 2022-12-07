PMLP: в течение месяца проверка журналистов "Дождя" будет завершена

Срок зависит от того, насколько быстро "Дождь" даст ответы на вопросы PMLP.

На вопрос, будет ли PMLP запрашивать мнение Службы государственной безопасности (VDD) о сотрудниках "Дождя", представитель PMLP Мадара Пуке ответила, что, если у VDD есть сведения о том, что конкретные лица угрожают национальной безопасности и необходимо аннулировать документы о проживании этих лиц, служба сама предоставит эту информацию PMLP.

Как сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

"Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - сказал глава NEPLP .

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.