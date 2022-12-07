Латвийскому центру трансплантации необходимо проводить не менее 25-30 трансплантаций печени в год, чтобы добиться хороших результатов, сказала инфектолог и гепатолог Иева Толмане.
В 13 операциях по пересадке печени выжили только пятеро. Врач объясняет причину
Статистика показывает, что только пять пациентов выздоровели после 13 операций по пересадке печени, проведенных в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня. А восемь человек ушли из жизни, не прожив более десяти дней после операции. Упомянутая статистика хуже, чем во многих странах Европы, в том числе в Литве, где трансплантацию печени делают чаще, чем в Латвии.
Толмане отметила, что крупные центры трансплантологии в Америке и Европе проводят от 100 до 150 трансплантаций печени в год с хорошими результатами. Она подчеркнула, что нельзя проводить медицинскую операцию раз в год и надеяться на хорошие результаты.
"В анализах и публикациях упоминается, что для получения хороших результатов после трансплантации печени надо проводить не менее 25-30 трансплантаций в год. Это минимум, и поэтому небольшие страны, где не так много трансплантаций печени, сотрудничают с соседями. Например, Исландия нуждается не больше чем в трех-четырех трансплантациях печени в год, и у них есть контракт с центром в Скандинавии, куда они перевозят своих пациентов", - рассказала Толмане.
Она отметила, что в Латвии может быть от 10 до 12 трансплантаций в год.
Пересадку печени могут пройти не все, так как часто возникают осложнения и сопутствующие заболевания. По этой причине Латвия никогда не достигнет минимального показателя - 25-30 трансплантаций в год, сказала врач.
Согласно ее заявлению, в 2015/2016 году поднимался вопрос о необходимости оплаты трансплантации печени в стране. Тогда Латвийская ассоциация гепатологов и специалистов по ВИЧ/СПИДу (LIHHASA) предложила оценить не только их работу в Латвии, но и сотрудничество с соседними странами, но Минздрав решил, что трансплантацию будут делать в Латвии.
"Деньги выделили, но, к сожалению, приходится признать, что результаты далеки от хороших. Учитывая, что у нас нет опыта, а трансплантации мы начали одними из последних в мире, это тот момент, когда следует принять решение о заключении контракта с одной из соседних стран - Литвой или Эстонией", - считает Толмане.
Она рассказала, что когда-то в Тарту латвийским пациентам были проведены пересадки печени и они прошли успешно. В Каунасе также проводится много операций по пересадке печени, а пересадка печени детям, например, проводится в Германии. По словам Толмане, заключение соглашения с одной из соседних стран дало бы этим центрам больше пациентов и опыта, в результате чего выиграли бы все.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!