В 13 операциях по пересадке печени выжили только пятеро. Врач объясняет причину

Она отметила, что в Латвии может быть от 10 до 12 трансплантаций в год.

Пересадку печени могут пройти не все, так как часто возникают осложнения и сопутствующие заболевания. По этой причине Латвия никогда не достигнет минимального показателя - 25-30 трансплантаций в год, сказала врач.

Согласно ее заявлению, в 2015/2016 году поднимался вопрос о необходимости оплаты трансплантации печени в стране. Тогда Латвийская ассоциация гепатологов и специалистов по ВИЧ/СПИДу (LIHHASA) предложила оценить не только их работу в Латвии, но и сотрудничество с соседними странами, но Минздрав решил, что трансплантацию будут делать в Латвии.

"Деньги выделили, но, к сожалению, приходится признать, что результаты далеки от хороших. Учитывая, что у нас нет опыта, а трансплантации мы начали одними из последних в мире, это тот момент, когда следует принять решение о заключении контракта с одной из соседних стран - Литвой или Эстонией", - считает Толмане.

Она рассказала, что когда-то в Тарту латвийским пациентам были проведены пересадки печени и они прошли успешно. В Каунасе также проводится много операций по пересадке печени, а пересадка печени детям, например, проводится в Германии. По словам Толмане, заключение соглашения с одной из соседних стран дало бы этим центрам больше пациентов и опыта, в результате чего выиграли бы все.