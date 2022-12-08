TVNET отзывает информацию о смерти Юриса Савицкиса

Утром в четверг СМИ получили электронные письма от лица коллектива Itera Latvija, в которых сообщалось о смерти Юриса Савицкиса 1946 года рождения, однако эта печальная новость оказалась ложной.

Савицкис указал порталу TVNET, что свяжется с юристом, чтобы оценить, обращаться ли в суд против распространителей этой информации.