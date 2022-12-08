TVNET отзывает опубликованную информацию о смерти Юриса Савицкиса.
TVNET отзывает информацию о смерти Юриса Савицкиса
TVNET отзывает информацию о смерти Юриса Савицкиса
Утром в четверг СМИ получили электронные письма от лица коллектива Itera Latvija, в которых сообщалось о смерти Юриса Савицкиса 1946 года рождения, однако эта печальная новость оказалась ложной.
Савицкис указал порталу TVNET, что свяжется с юристом, чтобы оценить, обращаться ли в суд против распространителей этой информации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова