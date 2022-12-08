Ципуле продолжит работу на посту директора NMPD

Ципуле вступила в должность 8 января 2018 года, и пятилетний срок ее полномочий истекает в начале января следующего года.

В Минздраве сообщили, что решение о продлении срока полномочий принято в соответствии с законом о государственной гражданской службе, а также на основании плановой оценки, проведенной в установленном для госуправления порядке, в ходе которой с привлечением экспертов Государственной канцелярии была проведена и оценка компетенций руководителя учреждения. Все это послужило основанием для принятия решения.