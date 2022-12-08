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Ципуле продолжит работу на посту директора NMPD

rus.tvnet.lv/LETA
Ципуле продолжит работу на посту директора NMPD
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Директор NMPD Лиене Ципуле
Директор NMPD Лиене Ципуле Фото: Zane Bitere / LETA

Продлен срок полномочий Лиене Ципуле на посту директора Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), подтвердили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Ципуле вступила в должность 8 января 2018 года, и пятилетний срок ее полномочий истекает в начале января следующего года.

В Минздраве сообщили, что решение о продлении срока полномочий принято в соответствии с законом о государственной гражданской службе, а также на основании плановой оценки, проведенной в установленном для госуправления порядке, в ходе которой с привлечением экспертов Государственной канцелярии была проведена и оценка компетенций руководителя учреждения. Все это послужило основанием для принятия решения.

В соответствии с законом срок полномочий продлен на пять лет - до 7 января 2028 года.

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