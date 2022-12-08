Узбекистан отклонил предложение заключить "газовый союз" с Путиным

"Несмотря на то, что Узбекистан испытывает острую нехватку газа, в ряде регионов планово отключают электроэнергию, а в Ташкенте и Ферганской долине приостановлена работа газовых заправок, власти не намерены ставить под угрозу национальные интересы, экономику и независимость. Узбекистан ведет переговоры о закупке газа и электроэнергии из соседних стран, но не через какой-то альянс или союз", - указал Мирзамахмудов.

Он добавил, что даже если с Россией будет заключено соглашение о поставке газа, то это не будет означать союза. "Узбекистан не имеет общей границы с Россией. Поэтому будут проведены переговоры о его поставке через соседний Казахстан. Это будет технический контракт", - пояснил узбекский министр.

"Тройственный газовый союз"

Владимир Путин обнародовал идею "тройственного газового союза", в рамках которого российский газ через Центральную Азию уходил бы на китайский рынок, в конце ноября во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. "У России, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества", - говорил в связи с этим вице-премьер РФ Александр Новак.