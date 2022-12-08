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Ринкевич: дипломатическому корпусу разъяснят, почему "Дождь" был лишен лицензии

rus.tvnet.lv/LETA
Ринкевич: дипломатическому корпусу разъяснят, почему "Дождь" был лишен лицензии
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич Фото: Zane Bitere / LETA

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с представителями Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) в пятницу, 9 декабря, предоставит дипломатическому корпусу иностранных государств в Латвии подробные разъяснения о фактических и юридических обстоятельствах, связанных с аннулированием лицензии телеканала "Дождь", сообщил агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр сообщил, что посольства Латвии за границей также разъясняют латвийским партнерам решение NEPLP. Ринкевич подчеркнул, что Латвия является открытым и демократическим обществом, которое понимает важность свободы слова и СМИ, что подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе, но в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии.

"NEPLP является независимым учреждением, которое принимает решение на основании закона. Независимо от эмоций всех сторон, которые вызвало это решение, телеканал "Дождь" может обжаловать его в административном суде", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что в течение этого года Латвия оказала поддержку представителям нескольких российских СМИ, которые были вынуждены прекратить свою профессиональную деятельность в России и покинуть ее из-за репрессивного законодательства России и введенной цензуры военного времени.

"Решение Латвии было основано на осознании того, что в условиях тотальной российской государственной пропаганды необходимо дать возможность действовать тем СМИ, которые могут предложить российской аудитории альтернативную, объективную информацию о происходящем", - подчеркнул глава МИД.

Он обратил внимание на то, что многие другие СМИ продолжают успешно работать из Латвии, в том числе Meduza.io, "Новая газета", BBC, "Radio Свободная Европа/Радио Свобода", "Немецкая волна", московский офис The Washington Post

Министр отметил, что переехавшие в Латвию российские СМИ в изгнании могут продолжать здесь работать, но важно, чтобы эти СМИ и журналисты уважали законы Латвийского государства.

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