Министерство иностранных дел в сотрудничестве с представителями Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) в пятницу, 9 декабря, предоставит дипломатическому корпусу иностранных государств в Латвии подробные разъяснения о фактических и юридических обстоятельствах, связанных с аннулированием лицензии телеканала "Дождь", сообщил агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: дипломатическому корпусу разъяснят, почему "Дождь" был лишен лицензии
Министр сообщил, что посольства Латвии за границей также разъясняют латвийским партнерам решение NEPLP. Ринкевич подчеркнул, что Латвия является открытым и демократическим обществом, которое понимает важность свободы слова и СМИ, что подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе, но в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии.
"NEPLP является независимым учреждением, которое принимает решение на основании закона. Независимо от эмоций всех сторон, которые вызвало это решение, телеканал "Дождь" может обжаловать его в административном суде", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что в течение этого года Латвия оказала поддержку представителям нескольких российских СМИ, которые были вынуждены прекратить свою профессиональную деятельность в России и покинуть ее из-за репрессивного законодательства России и введенной цензуры военного времени.
"Решение Латвии было основано на осознании того, что в условиях тотальной российской государственной пропаганды необходимо дать возможность действовать тем СМИ, которые могут предложить российской аудитории альтернативную, объективную информацию о происходящем", - подчеркнул глава МИД.
Он обратил внимание на то, что многие другие СМИ продолжают успешно работать из Латвии, в том числе Meduza.io, "Новая газета", BBC, "Radio Свободная Европа/Радио Свобода", "Немецкая волна", московский офис The Washington Post
Министр отметил, что переехавшие в Латвию российские СМИ в изгнании могут продолжать здесь работать, но важно, чтобы эти СМИ и журналисты уважали законы Латвийского государства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!