Ринкевич: дипломатическому корпусу разъяснят, почему "Дождь" был лишен лицензии

Министр сообщил, что посольства Латвии за границей также разъясняют латвийским партнерам решение NEPLP. Ринкевич подчеркнул, что Латвия является открытым и демократическим обществом, которое понимает важность свободы слова и СМИ, что подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе, но в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии.

"NEPLP является независимым учреждением, которое принимает решение на основании закона. Независимо от эмоций всех сторон, которые вызвало это решение, телеканал "Дождь" может обжаловать его в административном суде", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что в течение этого года Латвия оказала поддержку представителям нескольких российских СМИ, которые были вынуждены прекратить свою профессиональную деятельность в России и покинуть ее из-за репрессивного законодательства России и введенной цензуры военного времени.

"Решение Латвии было основано на осознании того, что в условиях тотальной российской государственной пропаганды необходимо дать возможность действовать тем СМИ, которые могут предложить российской аудитории альтернативную, объективную информацию о происходящем", - подчеркнул глава МИД.

Он обратил внимание на то, что многие другие СМИ продолжают успешно работать из Латвии, в том числе Meduza.io, "Новая газета", BBC, "Radio Свободная Европа/Радио Свобода", "Немецкая волна", московский офис The Washington Post

Министр отметил, что переехавшие в Латвию российские СМИ в изгнании могут продолжать здесь работать, но важно, чтобы эти СМИ и журналисты уважали законы Латвийского государства.