"Я ищу работу, но ничего не знаю и не умею - куда идти?"

Говорят, что после двух лет работы лучше ее сменить - это так?

"Это тоже очень индивидуально. У кого-то это будет два года, у кого-то пять лет - все зависит от человека и организации, в которой он работает. Некоторым людям достаточно часто нужны перемены. Вот тут уже задача мудрого руководителя - вовремя отследить и дать сотруднику что-то другое, сменить фокус.

А есть, наоборот, люди, которые годами могут выполнять одну и ту же работу. Все это всегда "про разговор". Кому-то кажется, что уже все, ничего не получить в этой компании и должности, но это не всегда так", - рассказывает карьерный консультант.

А если я ничего не могу?

На это возражение Юлия отвечает так: "Не может быть такого, что человек ничего не знает и ничего не умеет - ну он тогда совсем ничего не делал в жизни. И то мне кажется, что есть какие-то навыки и способности". Эксперт говорит, что начать поиск себя можно даже с хобби, в котором у вас все получается, "обрастив" его всем необходимым.

А как проходят консультации, какие цены?