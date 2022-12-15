"Не может быть, что человек ничего не знает и не умеет", - считает карьерный консультант Юлия Григорьева. Один из ее клиентов именно так про себя и думал, когда только пришел на консультацию. Стали разбираться: оказалось, что он специалист в области обучения и подготовки персонала. До этого разговора он даже не задумывался, что "обучать работе" - это талант и преимущество.
"Я ищу работу, но ничего не знаю и не умею - куда идти?"
Юлия Григорьева начинала свой путь как менеджер по персоналу, или HR-специалист, а со временем и по мере роста опыта поняла, что работать с людьми, помогать им найти свой путь - ее призвание. Теперь она помогает найти его и другим - вне рамок одной организации, работая на себя.
Эксперт рассказала RUS TVNET, кому и чем именно может помочь карьерный консультант, как понять, что пора менять работу, и что делать, если вы чувствуете, что "выгорели".
Кто такой карьерный консультант?
Это сторонний эксперт и наблюдатель, который поможет увидеть себя со стороны - найдет сильные и слабые стороны. Он может подсказать и разработать тактику того, какие шаги следует предпринять, чтобы найти то, что нравится, если вы до сих пор в поисках, или же как вдохнуть новую жизнь в нынешнюю работу.
Также карьерный консультант помогает позиционировать себя на рынке труда, работает с клиентом, чтобы улучшить резюме и подготовиться к рабочему интервью.
Это то же самое, что и психолог?
Эксперт подчеркивает: "Я не психолог. Если человеку нужна психологическая помощь и поддержка, то лучше обратиться к терапевту или другому обученному специалисту. Моя сфера деятельности - о позиционировании себя на рынке. Да, есть что-то схожее, какие-то психологические вопросы мы обговариваем, допустим, какие у человека таланты и сильные стороны, как человек себя видит, уверен ли он в себе. Но не более. Если у человека, например, неуверенность в себе, то я, не имея психологического образования, не смогу вникнуть в глубину вопроса".
Однако важный пункт, который объединяет профессию карьерного консультанта и психолога - ни один, ни другой не принимает решение за клиента. Эксперт лишь может дать совет, оценку навыков и умений, рассмотреть ситуацию и предложить варианты. А ответственность за принятие решения - за клиентом.
С чем чаще всего обращаются к карьерному консультанту?
К Юлии обращаются по совершенно разным профессиональным вопросам, однако она отмечает: "Нет каких-то двух одинаковых людей с одинаковыми историями карьеры". Но все же, возвращаясь назад, самая частая проблема, с которой обращаются к специалисту - особенно актуальная сегодня - это выгорание и/или желание что-то поменять в своей работе.
Как понять, что у меня выгорание?
Юлия Григорьева делится своим наблюдением: "Это очень распространенная история, особенно сегодня: увеличивается ритм на работе, мы все больше должны быть мультизадачными, нужна эластичность и так далее. Но у человека ресурса столько, сколько есть - у кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то не умеет быстро восстанавливаться, кто-то наоборот. Все мы разные".
Консультант отмечает, что все же выгорание - это не усталость, а что-то большее. "Какая-то апатия и безразличие, когда взгляд потухший - ничего не хочу, оставьте меня в покое. У человека просто нет сил о чем-то думать, творить, двигаться дальше".
И тут все-таки важно отличать усталость от выгорания. Выгорание, например, может быть просто следствием длительной напряженной и рутинной работы. Вероятно, человеку нужно просто сменить фокус/обстановку, а не работу.
Юлия старается не давать советов, но если у человека есть подозрение, что ему хочется уйти с нынешней работы - лучше не спешить, а пойти в отпуск (его длительность установить можете только вы сами), чтобы понять - вы просто устали или же действительно "вам надоело делать константно одно и то же".
Как понять, что я созрел менять работу?
"Не всегда так, что нужно сразу же менять работу. Иногда бывает, что человек хочет что-то изменить и не видит никакого развития на нынешнем рабочем месте. Возможно, он об этом даже не думает - много лет проработав, решил, что ничего не поменять. А мне кажется, что удобнее и комфортнее менять, когда у тебя уже есть какая-то база и основа. Доучиваешься чему-то новому и пробуешь", - делится эксперт.
По ее словам, на такой серьезный шаг идти следует только после того, как человек "поговорил с представителями компании и понимает, что развитие остановилось, все ресурсы нынешней компании уже исчерпаны для него".
Говорят, что после двух лет работы лучше ее сменить - это так?
"Это тоже очень индивидуально. У кого-то это будет два года, у кого-то пять лет - все зависит от человека и организации, в которой он работает. Некоторым людям достаточно часто нужны перемены. Вот тут уже задача мудрого руководителя - вовремя отследить и дать сотруднику что-то другое, сменить фокус.
А есть, наоборот, люди, которые годами могут выполнять одну и ту же работу. Все это всегда "про разговор". Кому-то кажется, что уже все, ничего не получить в этой компании и должности, но это не всегда так", - рассказывает карьерный консультант.
А если я ничего не могу?
На это возражение Юлия отвечает так: "Не может быть такого, что человек ничего не знает и ничего не умеет - ну он тогда совсем ничего не делал в жизни. И то мне кажется, что есть какие-то навыки и способности". Эксперт говорит, что начать поиск себя можно даже с хобби, в котором у вас все получается, "обрастив" его всем необходимым.
А как проходят консультации, какие цены?
Это могут быть как одноразовые консультации, так и поддержка на регулярной основе - все зависит от личного запроса клиента. "Часто, конечно, люди хотят один раз встретиться, съесть волшебную таблетку - и все решится! Но так не работает", - подчеркивает эксперт.
Есть запросы, как, например, рассмотрение резюме, где достаточно одной встречи, а есть случаи, когда необходимо сначала понять, чем человек хочет заниматься, понять, как трансформировать его опыт в следующую профессию, а также какие навыки необходимо получить дополнительно. "Я тогда говорю: можем разбить на тематические встречи. Например, сегодня говорим о твоих сильных сторонах, а в следующий раз - что необходимо на рынке и как улучшить свои знания".
Какие вопросы рассматривает карьерный консультант? Кратко
- поиск работы;
- составление CV;
- подготовка к собеседованию (консультации, как лучше представить себя на рынке труда);
- смена работы/деятельности;
- помощь с карьерным ростом;
- рассмотрение проблем профессионального выгорания.
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