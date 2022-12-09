Видео ⟩ Селин Дион неизлечимо больна

Селин Дион призналась, что недавно у нее был диагностирован синдром мышечной скованности - малоизученное прогрессирующее заболевание, при котором в разных частях тела начинают происходить мышечные спазмы. Певица испытывает боль, ей сложно двигаться и вести обычный образ жизни:

"К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла".

"Синдром мышечной скованности" - это невероятно редкое заболевание, вызывающее массу вопросов, пишет BBC.

Диагноз Селин Дион поставили только недавно.

"Я уже давно борюсь с проблемами со здоровьем. И мне было очень тяжело противостоять этим испытаниями и говорить обо всем, с чем мне приходится иметь дело... У меня есть отличная команда докторов, которые помогают мне чувствовать себя лучше, и мои драгоценные дети, которые меня поддерживают и дают мне надежду", - сказала Дион.

Теперь Селин Дион каждый день занимается со спортивным терапевтом, чтобы вернуть себе силы и возможность снова выступать.

Напомним, европейский тур певицы должен был начаться в феврале 2023 года, но она решила его отменить, чтобы сконцентрироваться на своем здоровье.