Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Государственной полиции за аварию в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой потерпевший получил травмы средней степени тяжести.
Пьяный полицейский врезался в стоящую машину, пострадал человек
Пьяный полицейский врезался в стоящую машину, пострадал человек
Сотрудник Латгальского регионального управления Государственной полиции врезался в припаркованный автомобиль, пассажир которого получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
В этом году IDB возбудил 45 уголовных дел и провел досудебные расследования по 129 уголовным делам.
В прокуратуру направлено 40 уголовных дел в отношении 63 лиц, в том числе 53 дела на работников системы внутренних дел.
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