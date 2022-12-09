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Пьяный полицейский врезался в стоящую машину, пострадал человек

rus.tvnet.lv
Пьяный полицейский врезался в стоящую машину, пострадал человек
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Авария. Иллюстративное фото.
Авария. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Государственной полиции за аварию в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой потерпевший получил травмы средней степени тяжести.

Сотрудник Латгальского регионального управления Государственной полиции врезался в припаркованный автомобиль, пассажир которого получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

В этом году IDB возбудил 45 уголовных дел и провел досудебные расследования по 129 уголовным делам.

В прокуратуру направлено 40 уголовных дел в отношении 63 лиц, в том числе 53 дела на работников системы внутренних дел.

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