Хотя большинство или 63% населения Латвии и оценивают свой образ жизни как здоровый, тем не менее каждый третий или 35% населения признает, что его образ жизни не является здоровым, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".
Опрос: самооценка своего здоровья и образа жизни у жителей ухудшается
Большинство, или 57% жителей, оценивают свое здоровье как хорошее, однако количество этих жителей по сравнению с результатами прошлогоднего исследования значительно уменьшилось на 12%, что свидетельствует о негативной тенденции. Значительно хуже свое здоровье оценивают жители после 45 лет. Население по-прежнему недостаточно внимания уделяет профилактическому уходу за здоровьем.
Здоровый образ жизни и регулярная профилактика своего здоровья являются важными условиями сохранения здоровья, а также своевременного выявления различных факторов риска заболевания. Хотя результаты последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", показывают, что 71% населения отмечают, что заботятся о своем здоровье профилактически, к сожалению, только 15% населения делают это регулярно.
"Профилактическая забота о своем здоровье, означает не только ведение здорового образа жизни, но, в том числе, и регулярные физические нагрузки - не только низкой, но и высокой интенсивности аэробные нагрузки, стремление придерживаться здорового и сбалансированного питания, соблюдение режима качественного и регулярного сна, но и регулярное выполнение профилактических мероприятий, включающих обследования и раннее выявление факторов риска до начала заболевания. К сожалению, понимание населением того, что из себя представляет профилактическая забота о здоровье, является недостаточным -
только 39% граждан связывают профилактическое здравоохранение со своевременным выявлением факторов риска до начала заболевания и принятием необходимых мер по снижению риска заболевания.
Учитывая, что согласно результатам исследования "Индекс здоровья" сравнительно небольшое количество людей (только каждый седьмой житель) регулярно профилактически заботятся о своем здоровье, профилактическому здравоохранению следует уделять больше внимания, продолжая просвещать население о важности профилактических мероприятий в снижении рисков заболеваемости", - говорит Марис Лукс, исполнительный директор аптечной сети Apotheka.
Профилактически о здоровье больше заботятся женщины и пожилые люди
Данные последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", показывают, что женщины больше заботятся о своем здоровье профилактически. В целом 78% опрошенных в исследовании женщин указали, что профилактически заботятся о своем здоровье. Тогда как положительный ответ у всех опрошенных мужчин в этом вопросе составил 64%, что на 13% меньше в сравнении с данными женщинами ответами.
Самооценка своего здоровья ухудшается после 45 лет
Данная жителями самооценка своего здоровья вызывает тревогу. Если результаты исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" 2021 года показали, что 69% респондентов оценивали свое здоровье как хорошее или скорее хорошее, то в этом году количество жителей, давших такую оценку, уменьшилось на 12%, и только 57% жителей признают, что их здоровье хорошее или скорее хорошее. Что касается самооценки своего состояния здоровья, результат этого года является самой низкой оценкой со времени, р, как этот вопрос был включен в исследование Индекса здоровья.
Естественно, что самооценка здоровья коррелирует с возрастом населения, то есть с увеличением возраста самооценка здоровья ухудшается. В возрастной группе 18-24 года девять из десяти респондентов согласны с утверждением "У меня хорошее здоровье", в возрастной группе 35-44 года с этим утверждением согласны две трети респондентов, тогда как в возрастной группе 55-75 лет - менее трети респондентов. Свое здоровье существенно хуже жители начинают оценивать после 45 лет.
Женщины по-прежнему более позитивно оценивают свой образ жизни
По сравнению с результатами проведенного в 2021 году исследования, в этом году жители оценили свой образ жизни немного хуже, то есть в целом здоровым его признают 63% жителей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Следует отметить, что жители Латвии достаточно критичны в своих оценках, поскольку лишь 2% опрошенных респондентов признали свой образ жизни в этом году очень здоровым, 20% - здоровым и 41% - скорее здоровым. Как и в прошлом году, в этом году женщины, по сравнению с мужчинами, чаще оценивают свой образ жизни как здоровый: 67% женщин считают, что ведут очень здоровый, здоровый или скорее здоровый образ жизни, в то время как число мужчин, считающих так, достигает 60%.
"Данные исследования этого года также показывают определенную положительную тенденцию. Данные прошлогоднего исследования показали, что 49% жителей, признавших, что ведут нездоровый образ жизни, по-прежнему оценивают свое здоровье как хорошее. Результаты исследования этого года уже показывают, что только 29% жителей, оценивших свой образ жизни как нездоровый, считают, что у них хорошее здоровье. Эти данные, возможно, указывают на то, что люди осознают, что образ жизни также влияет на здоровье человека. Возможно, пандемия Covid-19 также заставила переосмыслить этот аспект и лучше понять важность здорового образа жизни", - добавляет Марис Лукс, исполнительный директор аптечной сети “Apotheka”.
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