Опрос: самооценка своего здоровья и образа жизни у жителей ухудшается

Естественно, что самооценка здоровья коррелирует с возрастом населения, то есть с увеличением возраста самооценка здоровья ухудшается. В возрастной группе 18-24 года девять из десяти респондентов согласны с утверждением "У меня хорошее здоровье", в возрастной группе 35-44 года с этим утверждением согласны две трети респондентов, тогда как в возрастной группе 55-75 лет - менее трети респондентов. Свое здоровье существенно хуже жители начинают оценивать после 45 лет.

Женщины по-прежнему более позитивно оценивают свой образ жизни

По сравнению с результатами проведенного в 2021 году исследования, в этом году жители оценили свой образ жизни немного хуже, то есть в целом здоровым его признают 63% жителей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Следует отметить, что жители Латвии достаточно критичны в своих оценках, поскольку лишь 2% опрошенных респондентов признали свой образ жизни в этом году очень здоровым, 20% - здоровым и 41% - скорее здоровым. Как и в прошлом году, в этом году женщины, по сравнению с мужчинами, чаще оценивают свой образ жизни как здоровый: 67% женщин считают, что ведут очень здоровый, здоровый или скорее здоровый образ жизни, в то время как число мужчин, считающих так, достигает 60%.

"Данные исследования этого года также показывают определенную положительную тенденцию. Данные прошлогоднего исследования показали, что 49% жителей, признавших, что ведут нездоровый образ жизни, по-прежнему оценивают свое здоровье как хорошее. Результаты исследования этого года уже показывают, что только 29% жителей, оценивших свой образ жизни как нездоровый, считают, что у них хорошее здоровье. Эти данные, возможно, указывают на то, что люди осознают, что образ жизни также влияет на здоровье человека. Возможно, пандемия Covid-19 также заставила переосмыслить этот аспект и лучше понять важность здорового образа жизни", - добавляет Марис Лукс, исполнительный директор аптечной сети “Apotheka”.